United derrota Fulham e entra no G-4 da Premier League de forma provisória 

Fulham e Manchester United se enfrentaram pela 26ª rodada da Premier League neste sábado (9). Em partida realizada no Craven Cotttage, em Londres, os Red Devils venceram por 3 a 0 e assumiram provisoriamente a quarta colocação, posição que garante vaga para a UEFA Champions League.

A partida começou movimentada, mas quem iniciou pressionando foram os donos da casa, criando três boas chances em três minutos. Logo aos dois, Fulham puxou contra-ataque após cobrança de falta. Schürrle arrancou pela direita e cruzou para Vietto, que chutou de primeira, mas mandou para fora. Na sequência, Bryan cruzou pelo fundo e Mitrovic cabeceia. O atacante não desviou bem e Schürrle pega a sobra, mas finaliza forte e por cima do gol. A última grande chance foi com Schürrle. Após a defesa do United errar a saída de bola, o alemão aproveitou e chutou, porém, mais uma vez para fora.

O primeiro gol da partida saiu somente aos 13 minutos. Le Marchand desarma e tenta sair jogando, mas perdeu a bola. Herrera fica com ela e toca para Martial, que passa para Pogba nas costas da defesa do Fulham. O meia chutou cruzado e a bola foi para o fundo da rede. Aos 22, o United ampliou. Phil Jones desarma Mitrovic e acionou Martial ainda no campo de defesa. O atacante avança em velocidade, passa por dois marcadores, entra na área e chuta colocado na saída de Sergio Rico. Golaço!

Os Red Devils tiveram chance de ampliar ainda no primeiro tempo. Martial pega sobra de escanteio e cruza pela linha de fundo. Babel se complica ao tentar sair e jogando e Phil Jones acerta um belo chute de fora da área, obrigando o goleiro espanhol defender com a ponta dos dedos.

O segundo tempo foi dominado pelos visitantes e o Fulham não conseguiu criar nenhuma chance de gol. A primeira oportunidade para United ampliar foi somente aos 17 minutos. Após troca de passes dentro da área adversária, Herrera emenda um forte chute na entrada da área e Rico fez uma bola defesa. Um minuto depois, o árbitro marcou pênalti após Le Marchand derrubar Mata. Pogba foi para a cobrança, bate no canto esquerdo e Rico pula na direção da bola, mas, mesmo se esticando todo, não conseguiu defender. 3 a 0 para o United.

A última chance de gol foi aos 28 minutos, com Alexis Sánchez. Após mais uma lambança da defesa dos Whites, a bola sobrou para o atacante, que avançou em direção ao gol. O chileno entrou na área e chutou na saída de Rico, mas o espanhol evitou o quarto gol o quarto gol dos visitantes.

Com a derrota, o Fulham estaciona na 19ª colocação e, caso o Burnley e Newcastle vençam seus respectivos jogos, poderá ficar a dez pontos distante da 17ª posição, colocação que já evitaria o rebaixamento. Já o Manchester United, com a vitória, chegou a 51 pontos e tomou provisoriamente a 4ª colocação do Chelsea, e está na zona de classificação para a UEFA Champions League.

Na próxima rodada, pela Premier League, o United enfrenta o Liverpool no Old Trafford, às 11h05 (horário de Brasília), no próximo domingo (24).