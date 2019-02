Liverpool dá show contra Bournemouth e retoma liderança da Premier League

O Liverpool derrotou o Bournemouth neste sábado (09), em jogo válido pela 26ª rodada da Premier League. O time de Klopp aplicou 3 a 0 no Anfield, retomando a liderança do campeonato. Além do placar, os Reds tiveram domínio total da partida.

A partida começou com o Bournemouth atacando primeiro. Fraser finalizou para a defesa de Alisson. Roberto Firmino teve a chance de abrir o placar para os Reds na sequência, na saída do goleiro, o atacante finalizou, mas a bola desviou.

Com 20 minutos o jogo estava equilibrado, com boas chances criadas pelas equipes, mas nenhum gol. Até que Milner cruzou a bola na cabeça de Mané. O senegalês, que estava em posição duvidosa, testou para o fundo do gol de Boruc, fazendo 1 a 0 para o Liverpool.

À partir do gol, o domínio do jogo passou a ser dos reds. Com 27 minutos, Firmino fez bom lançamento para Wijnaldum, o meia saiu em ótima condição para finalizar, mas preferiu tocar para Salah. O egípcio furou na hora da finalização e a defesa afastou o perigo. Não demorou muito e a jogada se repetiu. Dessa vez, Robertson lançou pelo alto, Wijnaldum dominou a bola e tocou por cima do goleiro, fazendo um lindo gol de cobertura, e o segundo do Liverpool: 2 a 0.

Com domínio total das ações do jogo, o time de Klopp controlava a posse de bola e atacava no momento certo. Salah parou em Boruc aos 44 minutos, assim como Wijnaldum na sequência, até o apito final da primeira etapa.

Na volta do vestiário, Salah deixou claro que não queria a reação do Bournemouth. Depois de atrair o time todo para o seu campo de defesa, o Liverpool saiu num contra-ataque veloz. Firmino tabelou com Keita no meio campo. O meia devolveu de trivela para o brasileiro que, já dentro da área, deu uma assistência de calcanhar para Salah, que bateu cruzado para o fundo do gol, deixando 3 a 0 no placar.

A partida estava praticamente definida, mesmo com o placar de três gols de diferença, os Reds continuavam atacando. Com dez minutos, quase o quarto gol depois da cabeçada de Mané. O jogo seguiu nesse ritmo durante o tempo que restava, a equipe do Bournemouth só deu trabalho para o goleiro Alisson aos 32 minutos do segundo tempo, com Mousset finalizando. O placar seguiu assim até o apito final, para a festa da torcida no Anfield.

Com a vitória assegurada, os Reds retomaram a liderança da Premier League, ficando com 65 pontos, três a mais que o Manchester City, que joga amanhã (10) contra o Chelsea. O Bournemouth estacionou na 10ª posição com 33 pontos.

A próxima rodada acontece daqui a dois finais de semana. O Bournemouth recebe o Wolverhampton no sábado (23) e o Liverpool visitará o Manchester United no domingo (24), mas antes, jogará pela Liga dos Campeões, e enfrentará o Bayern de Munique no dia 19.