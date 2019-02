Festa em dobro! Werder Bremen atropela Augsburg em dia de comemoração do aniversário

Na tarde deste domingo (10) de futebol alemão, o Werder Bremen não tomou nenhum conhecimento sobre os visitantes de Augsburg. Pela 21ª rodada da Bundesliga, os alviverdes, com um uniforme comemorativo pelo aniversário de 120 anos, comemorado no dia 04/02, lutavam para permanecerem na briga por vaga na Europa League, já o time visitante focava em se distanciar da zona de rebaixamento. No fim, os donos do Weserstadion massacraram por 4 a 0.

O primeiro tempo foi de total domínio dos mandantes. Logo no início, foram para cima do Augsburg e já aos cinco minutos, Milot Rashica abriu o placa. Aos 27, Johannes Eggestein ampliou, demonstrando a superioridade do Werder Bremen. O rolo compressor de Bremen foi ainda mais forte quando Rashica marcou novamente, fazendo o terceiro (3 a 0), um minuto depois, aos 28.

Após ser avassalado pelos Grün-Weißen, o time de Manuel Baum tentou esboçar uma reação logo em seguida, mas não conseguiu ser efetivo e saiu derrotado na primeira etapa por 3 a 0.

O segundo tempo foi de confirmação da superioridade dos donos da casa. O treinador mandante, Florian Kohfeldt, recuou um pouco a sua equipe e administrou o resultado durante toda a etapa final. Sem forças concretas e sem ser efetivo, o time de Augsburg ainda sofreu o quarto gol. Kevin Möhwald foi o autor do gol que fechou a goleada: 4 a 0.

Agora, o time de Bremen tem 30 pontos, ocupa a 10ª colocação e e visita o Hertha Berlin na próxima rodada da Bundesliga, no sábado (16), às 15h30. O Augsburg fica com seus 18 pontos, em 15º, e faz o dérbi da Baviera diante do Bayern de Munique na jornada seguinte, na sexta-feira (15), às 17h30.