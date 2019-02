Valencia tropeça em casa contra Real Sociedad e perde a chance de encostar no G-4

Na tarde deste domingo (10), o Valencia recebeu o Real Sociedad, no Mestalla, pela 23ª rodada da La Liga. Foi um jogo frustante e sem muitas emoções para os torcedores que foram ao estádio apoiar a equipe, os mandantes não conseguiram se impor em campo e fazer valer o fator casa, os visitantes tiveram a maior posse de bola mas também não assustaram, o que culminou em um 0 a 0.

A equipe do treinador Marcelino García Toral não conseguia achar espaço na defesa do Real, com isso, tentavam arriscar de fora da área mas não levavam perigo ao gol de Rulli.



O jogo terminou com vaias por parte da torcida do Valencia, protestando o baixo rendimento do time. A equipe está em oitavo lugar, com 31 pontos, mesma pontuação da Real Sociedad - são seis pontos de diferença para o Sevilla, que é o quarto.



O Valencia volta a campo no meio da semana pela Liga Europa, diante do Celtic, fora de casa, na quinta~feira (14) ás 18h. No domingo (17), los Ches recebem o Espanyol, às 12h15. Já a Real Sociedad, terá a semana cheia de treinos, pois volta a campo apenas sábado (16) e recebe o Leganés, às 15h30, no Anoeta.