PSG vence na Inglaterra e abre vantagem contra Manchester United

O Paris Saint Germain derrotou o Manchester United por 2 a 0 nessa terça-feira (12), no Old Trafford, pela Liga dos Campeões. Mesmo com desfalques importantes, a equipe de Paris dominou a partida e leva uma boa vantagem para o jogo de volta em casa.

O time francês perdeu Cavani por lesão horas antes da partida, somando mais um jogador importante ausente para a partida. Além disso, não vinha atuando de forma convincente. Já o United virou outra equipe depois da troca de José Mourinho por Solskjaer. Mudança de atitude e rendimento em campo, transformaram o time, que subiu para a parte de cima da tabela no campeonato inglês.

Com a bola rolando, Di Maria teve a primeira chance do jogo. O argentino finalizou perto, mas para fora do gol defendido por De Gea. No decorrer dos minutos, o United ganhava mais campo e, consequentemente, iniciava as ações ofensivas. Pogba, principal jogador do time desde a chegada do novo comandante, conseguiu criar uma chance partindo pela direita com muita velocidade, mas a bola ficou com Buffon.

O confronto era equilibrado, com poucas chances para as equipes quando, aos 27 minutos, o PSG trabalhou a bola na entrada da área e Mbappé saiu na cara do gol, chutando para fora. O maior perigo criado até o momento da partida. Nos acréscimos, Daniel Alves cobrou uma falta que foi por cima do gol também. Instantes depois, Lingard deixou o campo sentindo uma lesão, para a entrada de Alexis Sánchez, e essa foi a deixa para encerrar o primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o PSG era melhor nos primeiros minutos, e então, com oito minutos, Di Maria cobrou escanteio na segunda trave e Kimpembe surgiu por trás de Matic e empurrou para o fundo do gol, fazendo 1 a 0 para o time francês.

Logo depois do tento, Daniel Alves pegou a sobra de um escanteio e chutou de fora da área, mas passou perto e foi por cima do gol. A resposta do United veio rápido também, após Ander Herrera finalizar, a bola raspou a trave de Buffon.

O time de Tuchel jogava à mil por hora, e conseguiu ampliar aos 15. Depois de Alexis perder a bola no ataque, o PSG saiu tocando rápido até Di Maria ser lançado pela esquerda. O argentino cruzou na medida para Mbappé, que ganhou na corrida dos zagueiros e tocou pro fundo do gol, 2 a 0.

O goleiro de Gea ainda salvou o United duas vezes num intervalo de cinco minutos depois do segundo gol. Primeiro com Mbappé, que avançou sozinho e chutou de dentro da área. Em outro lance, o jovem francês tocou para Bernat, que chutou cruzado, parando mais uma vez no goleiro espanhol.

O Paris controlava a partida e fazia o adversário correr contra o tempo, mas o United não conseguia ser imprevisível dentro de casa. Não finalizava ou demonstrava reação na partida. Para completar, Pogba foi expulso aos 44 minutos, desfalcando o time para o jogo de volta na França.

O duelo terminou com uma vantagem enorme para o PSG, e um prejuízo ainda maior para o United. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 06 de março, no Parque dos Príncipes, para decidir quem fica com a vaga para as quartas de final da Liga dos Campeões.