Mesmo com desfalques, Mbappé realça vitória do PSG: "Somos bons"

Com gols de Kimbempe aos 13 minutos do segundo tempo e Mbappé 7 minutos depois, o PSG passou por cima do Manchester United no Old Trafford nesta terça-feira (12) e leva o jogo pra casa com vantagem. Mbappé marcou 3 vezes em 4 jogos na Inglaterra, o atacante balançou a rede nas suas últimas três visitas. O autor do segundo assume que o time sofreu uma queda de rendimento nos últimos minutos e afirmou que precisam se preparar para a próxima partida.

"Está tudo bem, a próxima rodada está mais perto. Estamos felizes, mas faltam apenas um jogo. Vamos nos preparar nas próximas três semanas para tentar garantir que vamos passar. Tivemos uma queda de rendimento nos últimos 20 minutos, vamos ter que trabalhar nisso. Nossa formação foi bastante nova e nos levou um tempo para se adaptar, tivemos muito meio-campistas e não muitos atacantes. Precisávamos de tempo para nos adaptar. Empurraram para marcar cedo no segundo tempo mas conseguimos marcar um depois dois", disse o jogador.

Sobre o seu desempenho em campo, comentou que poderia ter ampliado o marcador. No entanto, confessou está aprendendo a nova formação.

"Eu poderia ter marcado o terceiro gol, e acho que seria um gol importantíssimo. Mas vou tentar marcar no próximo. O treinador me disse que eu não pegaria a bola tantas vezes como sempre, por eu ficar atrás da defesa. Foi um pouco difícil porque é novo e eu estou aprendendo com esse novo papel mas eu marquei um gol e nós vencemos por 2 a 0", completou.

Mbappé também falou da ausência de Cavani e Neymar.

"As pessoas têm que parar de vender medo e ter medo. Claro, Neymar é super importante e Cavani é fundamental, mas futebol é jogado em campo. Mostramos isso hoje. Não tenha medo: somos bons", concluiu.

O PSG recebe o Manchester United no dia 06 de março no Parc de Princes.