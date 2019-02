Lucien Favre admite problemas do Dortmund após derrota na UCL: "Dificuldade em criar chances"

No jogo de ida das oitavas de final da Champions League, o Borussia Dortmund foi derrotado pelo Tottenhampor 3 a 0 nesta quarta-feira (13) no estádio de Wembley, Londres, na Inglaterra. Com gols de Son, Vertonghen e Fernando Llorente, todos no segundo tempo, o time alemão agora terá que surpreender em casa e correr atrás do prejuízo.

O técnico do Dortmund, Lucien Favre elogiou a primeira etapa da equipe, mas admitiu a dificuldade no segundo tempo após os gols da equipe inglesa. "Jogamos bem no primeiro tempo, mas o gol rápido depois do intervalo foi um presente. Jogamos apressadamente no segundo tempo e tivemos dificuldade em criar chances", afirmou o treinador.

O goleiro do BVB, Roman Bürki, relembrou a dificuldade com relação as jogadas de bola parada e a necessidade de melhorar o sistema defensivo, já que o time apresentou grandes falhas no durante a segunda etapa.

"Tivemos apenas uma chance no primeiro e dificilmente no segundo tempo. Sempre que jogamos contra equipes robustas, nos deparamos com problemas porque não podemos nos contrapor. Nós sofremos gols de lances de bola paradas. Nós não estamos defendendo bem. Não estamos vencendo nossos desafios e não estamos ligados. Temos que nos defender mais impiedosamente. Nós definitivamente temos que melhorar. Isso começa no treinamento", disse o jogador.

Mario Gotze também concordou com as afirmações sobre falhas e o não-aproveitamento de chances do time.

"Sofremos muito cedo no segundo tempo e isso nos deixou inquietos. É claro que deixar entrar dois gols pouco antes do apito final deixa um gosto amargo. Além disso, o fato de não conseguirmos marcar um gol fora de casa também não é tão especial, especialmente quando você considera o primeiro tempo. Estávamos bem no jogo e tínhamos nossas chances na frente. O jogo era equilibrado, estávamos jogando bem e nossa forma era boa. Nós não fomos determinados o suficiente em uma situação ou outra. Tivemos grandes esperanças para o jogo, mas não deu certo. Temos que voltar à pista novamente em nosso próximo jogo na segunda-feira", relembrou o alemão.

Mesmo com o resultado ruim na competição europeia, os amarelos brigam pelo título no campeonato do país. O time volta ao campo na próxima segunda-feira (18) pela Bundesliga, onde enfrenta o lanterna Nuremberg, às 16h30, no estádio Max-Morlock, pela 22ª rodada.