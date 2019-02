Eintracht Frankfurt e Shakhtar Donetsk ficam no empate pela Europa League

Pela última fase, rumo às oitavas de final da Europa League, o Eintracht Frankfurt ficou no empate com o Shakhtar Donetsk. Com o placar de 2 a 2, no estádio Metalist, na Ucrânia. A decisão agora ficará por conta do jogo da volta. Com gols de Marlos e Taison para os donos da casa, e Hinteregger e Kostic, o jogo também contou com a expulsão de Stepanenko no primeiro tempo.

O primeiro tempo foi agitado e cheio de gols. Aos sete minutos, Martin Hinteregger abriu o placar após subir na área e colocar nas redes adversárias, sem chances para o goleiro Pyatov. Mesmo com o tento relâmpago, o empate veio na mesma velocidade. Taison foi empurrado por Evan N'Dicka na área, e o juiz assinalou pênalti. O brasileiro naturalizado, Marlos, cobrou e deixou tudo igual. Com um jogo pegado, Stepanenko, que já tinha um cartão amarelo, tomou o segundo e foi expulso aos 11 por grande falta no meio de campo.

Com um a menos, o time ucraniano se abateu e não fez um bom segundo tempo. Em bela jogada de Jovi para Kostic, mandando para as redes do Shakhtar, deixando os alemães à frente. O empate veio somente aos 22 minutos, com o gol do brasileiro Taison, deixando o goleiro Kevin Trapp sem chances. O jogo foi acirrado, mas terminou empatado.

O confronto de volta acontece na próxima quinta-feira (21), na Commerzbank Arena, na Alemanha, às 14h55. O Shakhtar evitou a derrota em casa, mas os resultados ficam abertos. Uma vitória para ambos os lados define o classificado para a próxima fase, as oitavas.