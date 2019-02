Chelsea se recupera de goleada contra o City e derrota Malmö na Europa League

Em partida disputada pela Europa League, Chelsea e Malmö travaram um duelo pela classificação. A partida foi marcada pela recuperação dos ingleses após a goleada sofrida no último jogo, contra o Manchester City e pela boa vantagem de 2 a 1 que o time de Zarri construiu para o jogo de volta.

Analisando as estatísticas da partida, pode-se perceber que em números de posse de bola, os ingleses foram superior durante todo o confronto, mas em finalizações, os suecos que buscavam marcar no contra-ataque, levaram vantagem. No primeiro tempo, os Blues abriram o placar com Ross Barkley e após isso, controlaram toda a partida.

Já na segunda etapa, o roteiro do jogo continuava o mesmo, com os visitantes rodando a bola e o Malmö esperando um erro do adversário, mas o que aconteceu foi o segundo gol, aos 58 minutos, com Olivier Giroud. Nessa etapa da partida, o Chelsea já havia conquistado uma boa vantagem para o jogo da volta, mas aos 80, o Malmö conseguiu diminuir com Christiansen. E assim terminou o placar.

O jogo da decisão acontece na quinta-feira (21), em Stamford Bridge, às 17h (de Brasília). Nesta partida conheceremos o classificado para a próxima etapa do torneio.