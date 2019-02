Bayern se recupera duas vezes e vence Augsburg de virada

Augsburg e Bayern de Munique se enfrentaram nesta sexta-feira (15), na WWK Arena, abrindo a 22ª rodada da Bundesliga 2018/2019. A partida contou com o retorno de Manuel Neuer e teve um primeiro tempo bastante disputado, com gol contra no primeiro minuto da partida, o mais rápido dessa temporada, além de mais três durante os 45 iniciais resultando em empate. A consolidação do placar e da vitória bávara veio só na segunda etapa. O placar terminou 3 a 2 para os visitantes e os gols foram marcados por Goretzka (contra), Coman (2x), Dong-Won Ji e Alaba.

Com o resultado, o Bayern se aproxima do líder Borussia Dortmund diminuindo a distância, agora para dois pontos, mas os aurinegros jogam na segunda contra o Nuremberg. Já o Augsburg estacionou na 15ª posição, podendo ver o Stuttgart se aproximar no número de pontos.

O início do jogo já começou inusitado. Augsburg começou indo ao ataque, Max subiu na esquerda e cruzou para o meio da área e Goretzka marcou contra seu próprio time no primeiro minuto da partida. O Bayern então correu atrás do prejuízo e chegou perto do empate com Gnabry aos três minutos. Mas os donos da casa não se acomodaram e jogavam de modo ofensivo, achando chances aos sete com Max que arriscou o chute, mas Neuer defendeu tranquilamente.

A partir dos 12', os bávaros começaram a pressionar e logo aos 15' conseguiram igualar o placar. Kimmich cruzou na direita para Coman, que chegava perto da trave, finalizando direto para o fundo da meta. Os mandantes novamente foram para cima dos adversários e mostraram sua força minutos depois. Aos 24' Max desceu pela esquerda e puxou a bola para o meio passando para Gregoritsch que tocou para Dong-Won Ji chutar com pé esquerdo e ampliar o marcador.

O Bayern voltou a dominar a partida a partir dos 30', insistindo bastante no ataque num lance atrás do outro. Aos 35', Kimmich tentou de cabeça e a bola bateu na trave, Lewandowski ia ficar com o rebote, mas a defesa dos mandantes conseguiu tirar a tempo. No minuto seguinte, novamente de cabeça, dessa vez com Goretzka que mandou a bola por cima do travessão. Já nos minutos de acréscimo, os bávaros conseguiram empatar de novo. Goretzka passou para Coman que colocou a bola por entre as pernas do goleiro Kobel marcando para o gol e igualando a partida em 2 a 2 no fim da primeira metade.

O Bayern voltou com a mesma disposição para o segundo tempo e logo aos 53' conseguiu virar a partida. Na esquerda Coman passou para Alaba que arriscou num ângulo apertado, mas conseguiu mandar direto para o canto do gol, marcando o terceiro tento bávaro. O Augsburg respondeu aos 57', com Ji mandando um bom chute de pé esquerdo pela esquerda na entrada da grande área, mas Neuer consegue salvar.

Aos 60', Lewandowski fez uma bela jogada e finalizou de modo certeiro, mas um defensor apareceu no tempo exato fazendo a bola voar para longe da meta. Aos 64' Max lançou a bola no fundo da área e Oxford tentou o cabeceio no alvo, mas a bola foi para fora. A partir dos 70' o Bayern começou a manter a posse da bola, fazendo com que os mandantes corressem atrás do jogo. Aos 71' Kimmich tocou para Müller que lançou para Coman dar um voleio para o gol e no reflexo Kobel conseguiu salvar mandando a bola pra longe da sua meta.

O Augsburg aproveitou todas as oportunidades nos últimos dez minutos, tentando terminar a partida com o empate. Aos 81' a bola cai aos pés de Rani Khedira que arriscou a finalização para o gol. A melhor oportunidade veio aos 90', Max lançou e Ji no limite da área chutou cruzado, mas Neuer tirou o perigo. Mesmo com os acréscimos, os mandantes não conseguiram igualar o placar e a partida acabou com a vitória dos visitantes por 3 a 2.

O Bayern de Munique volta a campo na próxima terça-feira (19) contra o Liverpool, às 17h (horário de Brasília) no Anfield, pelo jogo de ida das oitavas de final da UEFA Champions League. Pela Bundesliga os bávaros jogam no sábado (23) e enfrentam o Hertha Berlin, às 11h30, na Allianz Arena. No mesmo dia e horário, o Augusburg joga contra o Freiburg, na Schwarzwald-Stadion.