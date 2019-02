Com quebra de recorde de Pizarro, Hertha Berlin e Werder Bremen ficam no empate pela Bundesliga

Na capital alemã, Hertha Berlin e Werder Bremen se enfrentaram pela 22ª rodada da Bundesliga. Vindo de vitória sobre o Mönchengladbach — até então vice-líder — na rodada anterior, os berlinenses jogavam no 5-3-2 para se aproximarem da sexta posição, que dá vaga à Europa League. Do outro lado, os visitantes, no 4-3-3, também tinham o mesmo objetivo. O gol no início do jogo dava a impressão de uma vitória dos mandantes, mas o "quarentão" peruano, Claudio Pizarro, estragou a festa no último minuto do confronto, deixando tudo igual: 1 a 1.

O estádio Olímpico foi palco de um primeiro tempo sem muitas chances claras de gol. Truncada, a partida só teve seu grande lance aos 20 minutos, com Davie Selke, em finalização que parou na trave do goleiro adversário. Era mesmo dia do jovem. Cinco minutos depois, aos 25 minutos, abriu o placar em contra-ataque puxado pelo experiente Salamon Kalou, que deixou Selke na cara do gol, um pouco sem ângulo, mas com espaço suficiente para tirar do arqueiro Pavlenka (1 a 0). Aos 37, novamente bola do Hertha na trave, agora com Ondrej Duda. Depois, nada mais até o intervalo.

Com proposta ofensiva, o Werder Bremen voltou para o segundo tempo mais enérgico. Nos primeiros dez minutos, já haviam finalizado duas vezes perigosamente, com Kruse e Rashica. Aos 15 minutos, Claudio Pizarro, com 40 anos, entrou para tentar o empate. De todas as formas, o técnico dos Verde-e-Brancos, Florian Kohfeldt, colocou seu time todo ao ataque. Pál Dárdai pedia para seu time não recuar tanto, mas a pressão adversária era forte. Aos 32, Sargent, que tinha acabado de entrar, quase igualou o placar.

Parceia-se que os três pontos iriam ficar em Berlim*. O árbitro Soren Storks dá cinco minutos de acréscimos. O clima do jogo estava frenético. E aos 49 minutos, Joshua Sargent aparece novamente ao sofrer falta de Lustenberger, bem no meio da meio da meia-lua, na entrada da área. Aquele foi o momento do ídolo Pizarro pegar a bola e chamar a responsabilidade. Ele, friamente, bateu rasteiro, por debaixo da barreira, no canto direito do goleiro Jarstein, que, surpreendido, não conseguiu impedir o gol de empate já aos 50 minutos (1 a 1). Com isso, Pizarro protagoniza o último lance do jogo e se torna o jogador mais velho a marcar numa edição de Bundesliga, com 40 anos e 136 dias.

Sem dúvida nenhuma, Pizarro é um dos maiores ídolos do Werder Bremen (Foto: Werder Bremen

Diante dos 49.627 presentes no estádio Olímpico de Berlim, ambos os times conquistaram um ponto. O Hertha chega aos 32 pontos, um a mais que o Werder Bremen (31). Os Ursos ficam em 9º, os Verde-e-Brancos logo atrás, em 10º. Sendo o último, parcialmente, da zona de classificação à Europa League, o Eintracht tem 33 (podendo chegar aos 36 ainda nesta rodada). Na próxima rodada, o berlinenses visitam o Bayern de Munique, às 11h30 do próximo sábado (23). Um dia antes, na sexta, o Bremen recebe o Stuttgart, às 16h30.