Schalke 04 e Freiburg não saem do zero em jogo marcado por expulsões e VAR 

O Schalke 04 empatou com o Freiburg neste sábado (16) pela 22ª rodada da Bundesliga jogando em casa, na Veltins Arena. Por 0 a 0, ambos os times ganharam apenas um ponto cada em um jogo com expulsões e atuações do VAR. Para os azuis, Suat Serdar recebeu um cartão vermelho por grave infração e Günter para os rivais, após receber o segundo amarelo.

O time da casa controlou e teve mais controle de bola no primeiro tempo, mesmo que não tenha conseguido alcançar a defesa do Freiburg. O time visitante também não conseguiu partir para cima. O Schalke tentou chutes de longe, sem sucesso. Já o Freiburg tentou aproveitar chances de contra-ataque, mas também não conseguiram finalizar bem. Aos 32, o Schalke pediu um pênalti após o contato do braço Kübler na bola, após jogada de Bastian Oczipka. O árbitro analisou a jogada e optou por não dar a penalidade. Minutos depois, Suat Serder recebeu o cartão vermelho após entrada perigosa no capitão Mike Frantz, deixando os azuis reais com um a menos para o segundo tempo.

Na segunda etapa, o Freiburg aproveitou a vantagem de ter um a mais que o rival e começou melhor. Jerome Gondorf, Gian-Luca Waldschmidt e Vincenzo Grifo tiveram ótimas chances, mas foram parados pelo goleiro Fahrmann. Philipp Lienhart obteve a melhor após cabecear, mas sem sucesso. Na metade do tempo, o árbitro assinalou pênalti para o Freiburg após toque de mão de Omar Mascarell. Mas após verificar o VAR, o juiz voltou atrás e verificou que não houve intenção do jogador azul. Minutos depois, o árbitro mostrou o segundo amarelo para Christian Günter por falta grave em Mark Uth. A melhor chance do Schalke veio no final da etapa com Matija Nastasic, mas não garantiu a vitória.

Com o empate em zero a zero, o Schalke segue na 14ª posição com 23 pontos, já o Freiburg, em 13º, com 24.

O próximo desafio do Schalke será na próxima quarta-feira (20), às 17h, na Veltins Arena, contra o Manchester City, pelas oitavas da Champions League. Já o Freiburg aguarda a 23ª rodada da Bundesliga, no sábado (23), para enfrentar o Augsburg em casa, às 11h30.