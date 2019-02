Griezmann marca, Atlético de Madrid vence Vallecano e conquista vice-liderança provisória

A capital espanhola acabou se deparando com o confronto de Rayo Vallecano e Atlético de Madrid, pela 22ª rodada da La Liga. No entanto, a alegria ficou para os Colchoneros ​​​que encontraram o caminho da vitória ao baterem os Franjirrojos, por 1 a 0, no Campo de Vallecas. Antoine Griezmann acabou com a sequência de duas derrotas seguidas e marcou seu 130º gol, tornando-se o quinto maior artilheiro do clube.

Com o resultado, o Atleti soma 47 pontos e assumiu o segundo lugar. Porém, o Real Madrid ainda joga nesta rodada e pode reassumir o posto. O Rayo permanece na 18ª posição, com 23.

Foto:Reprodução/Rayo Vallecano

Assim que o árbitro deu o apito inicial, a equipe da casa controlou o jogo. Aos 25', Adri Embarba recebeu de Raúl de Tomás, que chutou cruzado obrigando Oblak a sujar o uniforme. Mais a vontade e com apoio da torcida, o Rayo aproveitava os erros de passe do adversário no meio-campo. Em uma ocasião, acabou sobrando no pés de Tomás. O atacante acionou Embarba, no qual, arrematou no canto e o goleiro pulou para fazer a defesa.

Oblak foi fundamental para a vitória do Atlético de Madrid (Foto: Reprodução/La Liga)

O segundo tempo já começou tímido, mas Raúl de Tomás continuava incomodando os Rojiblancos. Aos 66’, Alejandro Gálvez tocou em profundidade para camisa 9. O jogador de 24 anos arrematou e viu Oblak salvar. Logo em seguida, o esloveno segurou a finalização de Bebé.

Aos 74' Álvaro Morata aproveitou o cruzamento na área, enfiou para Griezmann que arrematou, a bola desviou em Jordi Ama e foi parar no fundo das redes.

Na reta final, José Pozo fez bom lançamento, Abdoulaye Ba apareceu livre e cabeceou no meio do gol, mas o arqueiro Colchonero encaixou e impediu o empate.