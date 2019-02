Piatek marca duas vezes e Milan vence Atalanta pelo Campeonato Italiano

A única partida deste sábado (16) pela 24ª rodada do Campeonato Italiano entre Atalanta e Milan, no Azurri D'Italia, terminou em 3 a 1 para o time visitante. A equipe da casa abriu o placar com Remo Freuler aos 33 minutos, mas no final do primeiro tempo o atacante do Krzysztof Piatek empatou o jogo. No início do segundo tempo Hakan Çalhanoglu virou o placar e aos 16 minutos do Piatek marcou o terceiro gol da partida. O polonês tem 6 gols marcados em 5 partidas.

A agremiação de Bérgamo esteve no topo durante o primeiro tempo e liderou merecidamente quando Freuler marcou o seu primeiro tento através de Gianluigi Donnarumma, após a boa jogada de Josip Ilicic. Piatek, no entanto, garantiu o empate com uma finalização sublime passando por Etrit Berisha, do cruzamento de Ricardo Rodriguez.

Atalanta parecia estar reafirmando o controle até que, do nada, o craque Calhanoglu atirou uma bala imparável no canto inferior direito marcando o segundo gol. Os visitantes ficaram mais fortes e Piatek marcou mais um, levantando-se bravamente entre o goleiro Berisha e Duvan Zapata, aumentando a invencibilidade do Milan para sete partidas da Serie A.

O Milan está em 4º lugar na tabela de classificação da competição, uma posição à frente do Atalanta. O Milan recebe o Empoli no dia 22 deste mês e o Atalanta visita o Torino no dia 23.