Manchester City bate Newport fora de casa e avança na FA Cup

No último sábado (16), em jogo válido pela 5ª rodada da FA Cup, Newport County e Manchester City se enfrentaram no estádio Rodney Parade. Com gols de Leroy Sané, Foden (2) e Mahrez, o City bateu o Newport, que descontou com Amond, por 4 a 1.

Com time misto o City jogou uma partida com tranquilidade e sem muitas chances de gol na primeira etapa.Na segunda etapa o time voltou determinado a decidir as coisas. Essa determinação fez com que, logo aos 6 minutos da segunda etapa, Sané abrisse o placar para os citizens.

Foden ampliou o placar, driblando o zagueiro e batendo forte pro gol. Foden ainda marcou mais uma vez, em mais uma bela jogada. Por fim, Mahrez bateu curzado e marcou, já nos acréscimos do jogo.O Newport por sua vez ainda conseguiu um gol de honra, com o atacante Amond, para se despedir da competição.

O City volta a campo na próxima quarta-feira (20) contra o Schalke 04 pela Uefa Champions League.O Newport retorna em jogo pela League Two contra o Notts County na próxima terça-feira (19).