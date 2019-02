Eintracht Frankfurt e Borussia Mönchengladbach empatam pelo placar mínimo na Bundesliga

Pela 22ª rodada da Bundesliga, Eintracht Frankfurt e Borussia M'Gladbach se enfrentaram na Commerzbank Arena, em Frankfurt. Duas equipes que vinham mostrando um belo futebol e passaram o campeonato todo flertando com a zona de classificação de Champions League, demonstraram mais uma vez hoje o porque disso, em um grande jogo de futebol.

O placar final foi 1 a 1, que se mostrou muito justo pelos acontecidos ao longo da partida, ambos os times se propunham a atacar gerando jogadas de perigo quase o tempo todo.

Logo no início os visitantes chegaram mostrando o melhor de si, aos 7', Hazard tabelou com Herrmann e finalizou com muito perigo para Kevin Trapp.

A pressão era toda do Gladbach e sempre com Hazard trazia muito perigo a meta do Frankfurt. Aos 15', em jogada individual, o belga cortou pra dentro e bateu rasteiro, passando a alguns centímetros da trave.

Demorou para o Frankfurt, hoje com o uniforme todo preto, regair e mostrar sua força, só aos 20' Danny da Costa arriscou um chute que acabou bloqueado pela defesa do Borussia.

Os contraataques dos comandados de Dieter Hecking eram perigosos demais. Aos 24', o suíco Denis Zakaria penetrou na defesa depois de bela enfiada de bola de Herrmann, arriscou e Trapp teve que salvar a equipe local.

O jogo deu uma esfriada, porém, mostrando o domínio quase que total da primeira etapa, o Gladbach chegou perigosamente aos 33' com Neuhaus. Depois de cruzamento de bola parada, Ginter escorou para ele, que quase abriu o placar.

Em rápida resposta, o Frankfurt através de um contra-ataque, quase conseguiu marcar o primeiro gol do jogo. Aos 36', Haller, de cabeça, depois de um cruzamento na medida de Kostic, perdeu uma grande chance.

Pressão total dos donos da casa nesse final de primeiro tempo. Aos 40', Filip Kostic arriscou um chute cruzado que passou muito perto da meta de Sommer.

Aos 45', depois de muitas chances perdidas, Danny da Costa abriu o placar para o Frankfurt, depois de um chute de longa distância de de Guzmán, o ala direito desviou bola e manda pro fundo do barbante. 1 a 0.

Os dois treinadores parecem estar contentes com a atuação das equipes até essa altura da partida, voltaram pra segunda etapa sem nenhuma substituição.

A mudança de atitude do Frankfurt era evidente, a conversa com Adi Hütter no vestiário pareceu surtir efeito. Kostic era o jogador que trazia mais perigo ao Gladbach, e com ele, aos 54', em tabela com seu compatriota, Gacinovic, arriscou de longe e a defesa desvia a bola. Lance muito perigoso para o visitante.

Entretanto o Borussia não estava morto, e aos 56', Kramer recebeu de Hazard na área e finalizou pro fora do gol, e por pouco não dando o empate no início do segundo tempo.

O Frankfurt encontrava dificuldades para furar o bloqueio defensivo do M'Gladbach, mas aos 75', Rebic recebeu bom passe de cabeça de Haller, e dentro da área o croata acabou perdendo uma ótima chance de ampliar a vantagem no marcador.

As substituições de Dieter Hecking pareciam trazer o protagonismo da partida novamente pro colo dos visitantes, que buscavam de qualquer maneira o empate. Aos 80', Drmic recebeu um passe primordial de Pleá, e arriscou no meio do gol, exigindo uma difícil defesa de Trapp.

E fazendo justiça ao jogo que o Borussia vinha fazendo, aos 81', Zakaria recebeu a bola, cortou a marcação e finalizou bem para empatar a partida em Frankfurt, para a tristeza da equipe de preto, que vinha segurando bem a vitória pelo placar mínimo até então.

No último lance, Drmic recebeu um belo cruzamento de Wendt, e aos 94', perdeu um gol dentro da pequena área, e deixou Adi Hütter e todos os torcedores do Eintracht Frankfurt aliviados na Commerzbank arena.

A partida mostrou que existe justiça no futebol, e o empate foi exatamente isso. Duas equipes que têm muitas qualidades proporcionaram a todos os espectadores desse jogo, um deleite enorme, agradando a todos, até aqueles que não acompanham tanto o futebol alemão.