Bayer Leverkusen vence Fortuna Düsseldorf e sonha com Champions League

Pela 22ª rodada da Bundesliga, o Bayer Leverkusen recebeu, na BayArena, o Fortuna Düsseldorf. Buscando intensamente uma vaga na Europa League, os Leões não tiveram dificuldades para vencer os visitantes por 2 a 0 neste domingo (17). Com um gol de Kai Havertz e outro de Leon Bailey, chegaram à quinta posição do Alemão e já almejam o G-4 para chegarem à Champions League da próxima temporada.

Jogando no 4-3-3, o Bayer dominou o primeiro tempo. O Düsseldorf só assustou a meta do goleiro Hradecky no segundo minuto de jogo, depois... nada mais. Com mais posse de bola e lucidez, foram os Leões quem abriram o placar. Kai Havertz recebeu passe aéreo de Volland, após jogada bem trabalhada, e, em infiltração na pequena área, só empurrou a bola para o fundo das redes aos 18 minutos.

Depois do gol, os visitantes pouco incomodaram. Os donos da casa ainda tentaram o segundo, aos 33 e aos 45, com Volland, mas nada efetivo. Sem muitas emoções, ambos os times foram para o intervalo com a vitória mínima em prol dos mandantes.

Na segunda etapa, o cenário se repetiu. Lucas Alario e Mitchell Weiser martelaram e quase marcaram para os Leões. Já Leon Bailey não desperdiçou sua chance após rebote do goleiro visitante — em chute cruzado de fora da área —, e, com o gol vazio, não teve dificuldades em ampliar a vantagem aos 21: 2 a 0. Sem forças para tentar algo e totalmente dominado, o Fortuna continuou evitando o gol adversário, mas não conseguia criar suas chances. Dessa forma, o time do treinador Peter Bosz cozinhou o resultado até o apito final.

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 17 de fevereiro de 2019

Com mais três pontos na conta, o Bayer Leverkusen chegou aos 36 pontos e à quinta colocação. Na próxima rodada encara o líder Borussia Dortmund, às 14h do domingo (24). Mas, antes tem o jogo de volta da fase de 16 avos da Europa League, contra o Krasnodar (a ida foi 0 a 0, na Rússia), às 17h da quinta-feira (21). Enquanto isso, o Fortuna Düsseldorf ficou com seus 22 pontos, em 12º, e recebe o Nurnberg no sábado (23), às 14h30.