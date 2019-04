Mesmo com vitória do Barça no El Clásico, Valverde afirma: “Poderíamos ter jogado melhor”

Golear o Real Madrid por 3 a 0 não foi o suficiente para agradar por completo o técnico do Barcelona. Ernesto Valverde afirma que o time poderia ter jogado melhor mesmo com a vitória sobre os Merengues. O triunfo dos catalães no jogo de volta, no Santiago Bernabéu, nesta quarta-feira (27), garantiu a classificação para a final da Copa do Rei.

O primeiro tempo foi difícil para o time da Catalunha. No segundo período, Luis Suárez, melhor em campo, marcou duas vezes — um dos gols foi de pênalti, que ele mesmo sofreu de Casemiro — e participou da jogada do gol contra feito por Varane.

As duas equipes se reencontram no sábado (2), pela 26ª rodada da La Liga, e o técnico acredita que deve melhorar o desempenho que fez durante a vitória na semifinal da Copa.

“Eles foram melhores no primeiro tempo e nos faltou intenção ofensiva que não podemos fazer no jogo. Perdemos a bola em áreas perigosas e isso podia ter nos custado um gol. Não foi um jogo bem feito para nós, tenho que admitir [...] Hoje marcamos três gols, mas não tivemos muitas chances. Outras vezes, pode acontecer o contrário.”

Aproveitando que o Barcelona também joga a Champions League, Valverde fez comparações com a partida diante do Lyon, onde os catalães ficaram no empate em 0 a 0, na França, pelas oitavas da competição europeia.

"O futebol pode ser aleatório assim, às vezes. Na Liga dos Campeões (contra o Lyon), tivemos 25 tiros e não pontuamos; as pessoas disseram que estávamos em crise.”

Obviamente, o comandante do time tinha elogios de sobra para o atacante uruguaio pelo o papel que desempenhou na vitória: "Suárez é um artilheiro que está sempre lá. Ele é agressivo e ambicioso, sempre buscando o gol e foi muito impressionante novamente".

Finalizando a coletiva, Valverde ressaltou a relevância do próximo clássico: “O jogo de sábado terá a mesma importância de antes e temos que melhorar para vencer no sábado porque a liga é a competição que todos nós queremos vencer".