Ji marca dois e ajuda na vitória surpreendente do Augsburg sobre Dortmund

Augsburg e Borussia Dortmund se enfrentaram nesta sexta-feira (1), na WWK Arena, abrindo a 24ª rodada da Bundesliga 2018/2019. No primeiro tempo os donos da casa saíram na frente mesmo com a grande posse de bola dos visitantes. Na segunda metade, os mandantes marcaram mais um, e perto do final os aurinegros diminuíram e colocaram fogo na partida. O jogo terminou com o placar de 2 a 1; gols marcados por Ji Dong-Won (2x) e Paco Alcácer.

Com o resultado, o Dortmund pode perder a liderança para o Bayern de Munique, caso os bávaros vençam ou empatem o jogo amanhã, contra o Borussia Mönchegladbach. E com a vitória, o Augsburg se distancia da zona de rebaixamento, ainda em 15º lugar, com 21 pontos, cinco na frente do Stuttgart, que ainda jogará na rodada.

Primeiro tempo abaixo

Logo no primeiro lance da partida, os aurinegros conseguem uma boa chance. Após falha de Kevin Danso, Götze correu livre e arriscou, mas Kobel defendeu. Depois foi a vez do Augsburg, Zagadou se atrapalhou, Ji roubou a bola e foi ao ataque, porém foi assinalado impedimento da jogada.

Aos oito minutos, jogada pela esquerda entre Götze e Bruun Larsen, o dinamarquês avançou até a grande àrea e tocou para Reus que chutou e a bola foi para fora. Aos dez, Ji ganhou a bola de volta para os donos da casa e tocou para Gregoritsch que tentou, mas a bola foi para fora.

Aos 15', Hakimi tocou para Sancho na direita e o inglês chutou na entrada da área, mas a bola foi desviada para fora. Aos 17', o Augsburg precisou fazer a primeira mudança na equipe por conta de lesão, Stafylidis saiu e Teigl entrou em seu lugar.

O Dortmund dominava a partida até então com 65% de posse de bola. Mas aos 24 minutos, foi o Augsburg que abriu o placar. Outro erro de Zagadou. Hahn ficou com a bola e cruzou para Ji, que foi bloqueado de primeira, recuperou a bola e fuzilou a meta de Roman Bürki (1 a 0). Os aurinegros só foram reagir aos 30' Götze tocou para Witsel perto da marca do pênalti e o belga chutou, mas seu arremate foi bloqueado.

Momento do chute de Ji Dong-Won, abrindo o placar (Foto: Divulgação / Bundesliga)

O Dortmund foi atrás do prejuízo nos últimos minutos antes do intervalo. Aos 41', Reus se livrou de um marcador e chutou levando perigo para a área adversária, a bola desviou e caiu para Delaney que bateu de voleio com o pé esquerdo, mas Diallo estava logo atrás dele e evitou o empate. Aos 43', Götze fez um belo cruzamento para Larsen que controlou a bola e soltou um bom voleio que Kobel conseguiu bloquear. O primeiro tempo acabou com o placar favorável para os donos da casa.

Etapa final agitada

Na volta do segundo tempo, o Dortmund teve boa chance para empatar. Aos 53', Witsel cortou o marcador e lançou para Götze que cabeceou e deslizou para Reus. O capitão mandou para Sancho na sequência, mas o inglês foi cortado por Max. Visivelmente dava para perceber que o emocional dos visitantes estava abalado por estarem perdendo. Assim houve mudanças no time com a saída de Reus e Delaney para a entrada de Guerreiro e Paco Alcácer.

Logo depois, os aurinegros foram surpreendidos novamente. Aos 67', Hakimi errou e Ji ficou com a bola subindo até dentro da área, chutando colocado, sem chance de defesas, marcando o segundo gol da partida e do sul-coreano (2 a 0). Aos 76', os aurinegros tiveram uma ótima chance: Götze fez um belo cruzamento para Alcácer, que tentou o voleio. Kobel fez uma belíssima defesa.

Aos 81', o Dortmund conseguiu marcar o seu gol. Sancho tocou para Götze, que passou para Alcácer finalizar direto para o gol, diminuindo a diferença (2 a 1). Com o gol marcado, a pressão do Dortmund aumentou e a partida passou a ser disputada no campo defensivo do Augsburg.

Nos acréscimos, aos 92', Guerreiro cruzou na área, mas nem Zagadou nem Sancho chegaram. Aos 95', último lance, os anfitriões tiveram última chance com Cordova, que chutou para o gol e a bola foi desviada para fora. O juiz assim encerrou o jogo. e o Augsburg saiu com a vitória por 2 a 1.

(Foto: Divulgação / Bundesliga)

Próximos compromissos

As equipes voltam a campo pela Bundesliga no próximo final da semana. No sábado (9), o Borussia Dortmund enfrenta o Stuttgart, às 11h30, no Signal Iduna Park. Mas, antes, precisa reverter o 3 a 0 que tomou do Tottenham, pelas oitavas da UEFA Champions League, na terça (05), às 17h, também em Dortmund. No mesmo dia e horário, o Augsburg joga contra o RB Leipzig na Red Bull Arena.