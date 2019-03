Em fim de contrato com Barcelona, Douglas fecha com Galatasaray

Douglas voltará a vestir uma camisa tradicional na próxima temporada. Frequentemente contestado desde quando ainda estava no Brasil, atuando pelo São Paulo, o lateral-direito teve bom desempenho no Campeonato Turco. Jogando pelo modesto Sivasspor, convenceu o gigante Galatasaray a fazer uma proposta e acertar tudo com seus agentes. A notícia foi confirmada por todos os grandes veículos esportivos da Turquia.

Contratado de forma surpreendente pelo Barcelona em agosto de 2014, por cerca de 4 milhões de euros, Douglas só tem vínculo com o time catalão até o meio deste ano. Ou seja, já pode assinar pré-contrato com qualquer clube. Sendo assim, o Galatasaray terá o ala brasileiro a custo zero.

No Sivasspor, onde pôde reencontrar o bom futebol que o fez se destacar no Brasil com a camisa do Goiás e início de passagem no São Paulo, Douglas soma 21 partidas, dois gols e seis assistências. Antes disso, contabilizou empréstimos sem muito sucesso por Sporting Gijón e Benfica. Tendo assinado contrato de cinco anos na Catalunha, pelo Barça, Douglas fez apenas cinco jogos oficiais durante todo o período.