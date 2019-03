Em dia de Donnarumma, Milan bate Sassuolo e sobe uma posição no Italiano

O sábado (2) não foi tranquilo para o Milan. O time Rossonero sofreu, mas venceu o Sassuolo, por 1 a 0, no San Siro, pela 26ª rodada da Serie A. Musacchio marcou o único gol da partida. A vitória pelo placar mínimo garantiu 48 pontos e 3º lugar, ultrapassando a rival Internazionale. Sem vencer as últimas cinco partidas, o Sasòl permanece na 5ª colocação, com 31.

Assim que a bola rolou, o Neroverdi aperou a saída de bola dos Rossoneri. Aos 9', os visitantes saiu jogando errado e Paquetá ficou com a bola, enfiou para Piatek. O polonês finalizou de fora da área, mas Consigli defendeu.

O placar quase foi inaugurado aos 20 minutos. O visitante trocou passes até achar a melhor oportunidade com Lirola. O jogador cruzou, Djurici bateu rasteiro no contrapé de Donnarumma, mas o jovem goleiro se recuperou a tempo e evitou o perigo.

Logo em seguida, o Milan tentou reagir. Suso foi à linha de fundo, ganhou a dividida e alçou para pequena área. Paquetá apareceu e finalizou mal. Aos 34', cobrança de escanteio favorável ao Diavolo. O brasileiro caiu no primeiro poste, pediu pênalti. A bola ia parar com Piatek, mas Musacchio se antecipou e completou para o fundo do gol.

Na busca da igualdade pelo placar, o Sassuolo apertou os donos da casa na reta final do primeiro tempo. Boga recebeu de Locatelli na entrada da área, arrematou com a direita e a bola explodiu na trave. Em menos de dois minutos, francês recebeu nas costas da zaga, bate na saída do goleiro, no entanto, a arbitragem anulou o gol devido a posição de impedimento.

Aos 47', Kessié derrubou Locatelli na entrada da área. Berardi cobrou a falta rasteira no canto direito. Com quase dois metros de altura, Donnarumma cai para fazer a defesa, quase matou o torcedor milanista ao soltar a bola. Djuricic tentou aproveitar, mas o arqueiro conseguiu chegar antes.

O segundo tempo foi dominada pela equipe de Emília-Romanha. Em contra-ataque, Djuricic se livrou da marcação, saiu de frente parao goleiro, chutou colocado e mandou para fora. Contudo, o árbitro já apontava posição irregular.

Aos 63', Consigli aprontou uma lambança. Piatek saiu livre nas costas da defesa, e ficou cara a cara com o camisa 47. O arqueiro tentou fazer o corte, mas perdeu o tempo da bola ao tentar cabecear e puxou o atacante. Devido o ocorrido, o juiz consultou o VAR e deu vermelho direto.

Tentando aproveitar a situação, Kessié puxou contra-ataque e colocou Piatek para correr. O atacante segurou, devolveu para o meio-campista, que pegou de primeira, mas Pegolo defendeu.

Nos minutos finais, Mehdi Bourabia enfiou para Matri. Com espaço, o jogador foi à linha de fundo e chutou no canto e Donnarumma segurou firme.