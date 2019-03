Manchester United vira sobre Southampton e entra no G-4 da Premier League

Partida válida pela 29ª rodada da Premier League, disputada em Old Trafford.

INCIDENCIAS : Partida válida pela 29ª rodada da Premier League, disputada em Old Trafford.

Na tarde desse sábado (2), o Manchester United conseguiu mais uma vitória na Premier League, dessa vez sobre o Southampton, por 3 a 2, no Old Trafford. Andreas Pereira e Lukaku, duas vezes, anotaram para os mandantes, enquanto Valery e Ward-Prouse fizeram para os visitantes.

O United não perdeu tempo e começou assustando logo aos dois minutos. Lukaku recebeu na entrada área, pela meia esquerda, dominou e chutou cruzado. O goleiro Gunn salvou com a ponta dos dedos e mandou para escanteio.

Após um início retrancado, os Saints conseguiram se soltar e ficar mais tempo no campo de ataque. E após uma roubada de bola e um bom contra-ataque, Valery ficou sem marcação e finalizou de forma perfeira, forte e no ângulo. De Gea saltou, mas não evitou o primeiro gol do jogo.

Tentando se recuperar, os Red Devils voltaram a pressionar, mas sem conseguir o empate durante a primeira etapa. Aos 35´, Andreas Pereira cruzou pela da direita e encontrou Lukaku que raspa de cabeça e acaba mandando para fora.

Valery bate colocado e abre o placar (Reprodução / Southampton)

Determinados, os donos da casa voltaram do intervalo com tudo e conseguiram igualar o placar aos oito minutos. Na intermediária , Andreas Pereira fez boa jogada e acertou um chute colocado, sem chances de defesa.

Pouco depois, aos 13´, veio a virada. O lance começou mais uma vez com Andreas Pereira, que passou pela marcação e conseguiu um bom passe para Lukaku. O belga se livrou do zagueiro e bateu cruzado, Gunn tentou mas não defendeu.

Os visitantes não se abalaram, foram pra cima e conseguiram empatar, novamente acertando o ângulo de De Gea. O gol foi de Ward-Prowse, que acertou uma boa cobrança de falta, perto da meia-lua do United.

Com o confronto se aproximando do final, os Devils marcaram o terceiro, garantindo a vitória. Fred deu o passe pelo meio e Lukaku girou sobre a marcação e chutou no canto, foi o segundo do camisa nove na partida.

Com o resultado, o United subiu para a quarta posição, chegando a 58 pontos, entrando na zona de classificação para a Champions League. Os Saints continuam na 17ª colocação, com 27, ainda ameaçados pelo risco do rebaixamento.

Na próxima quarta-feira o Manchester United viaja para França para tentar a classificação na Champions, contra o PSG, no Parc des Princes. No sábado, o Southampton joga pelo Campeonato Inglês, contra o Tottenham, no St Mary's Stadium.