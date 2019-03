Com dois gols de Morata, Atlético de Madrid vence Real Sociedad pela La Liga

O Real Sociedad recebeu o Atlético de Madrid neste domingo (3). O jogo pela 26ª rodada da La Liga terminou em 2 a 0 para os visitantes. Morata balançou a rede duas vezes e garantiu os três pontos para os colchoneros mantendo-se em segundo lugar na tabela de classificação, com 53 pontos, atrás do Barcelona que após a vitória contra o Real Madrid na partida no último sábado (2) chegou aos 60 pontos. A Erreala se manteve em oitavo lugar com 35 pontos.

Apesar da vitória do Atlético, o Real obteve 62% de posse de bola durante os 90 minutos. E dominou os primeiros vinte minutos de jogo. Até que aos 30', com assistência de Godín, Álvaro Morata não deu chances de defesa para Rulli e marcou o primeiro gol.

Três minutos depois o camisa 22 marcou o segundo gol da partida, após cobrança de falta de Koke. Os visitantes cresceram e ficaram mais confiantes após os tentos. Assim, ditou o jogo até o fim da primeira etapa.

Filipe Luís sofreu uma lesão no primeiro tempo e foi substituído no intervalo. Aos 17 minutos do segundo tempo, o Atlético ficou com um jogador a menos. Koke recebeu o segundo cartão amarelo no jogo, após uma falta perigosa em cima de Zaldua.

O Real Sociedad perdeu o jogo que liderou durante os primeiros minutos. Os Rojiblancos conseguiram marcar dois gols, e manter o resultado até o final mesmo com um homem a menos.

Na próxima rodada da La Liga, o Atlético de Madrid enfrenta o décimo quarto colocado na tabela de classificação, CD Leganes no Wando Metropolitano no próximo sábado (9). No dia seguinte, o Real Sociedad visita o Sevilla que caiu para a sexta posição após a derrota contra Huesca.