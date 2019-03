Em jogo marcado por expulsões, Juventus derrota Napoli e amplia vantagem na Serie A

A Juventus deu um passo importante para conquistar o oitavo título do Campeonato Italiano. A Velha Senhora venceu o Napoli, por 2 a 1, no San Paolo. Pjanic e Emre Can balançaram as redes para os visitantes e Callejón para a Azzurri. A equipe da casa teve a chance de deixar tudo igual, mas Insigne errou na cobrança de pênalti.

Líder absoluta, a Juve soma 72 pontos e abre 16 de vantagem sobre o time napoletanos - segundo colocado-, com 56.

O início do confronto foi truncado e marcado por muitos erros de passe. No entanto, a equipe da casa conseguiu uma boa chance aos 10 minutos. Bonucci tentou cortar um lançamento,mas errou o tempo de bola. Zielinski ficou com o rebote, mas mandou para fora.

Em homenagem a Davide Astori, jogo foi interrompido aos 13'. A torcida presente aplaudiu durante um minuto. O zagueiro da Fiorentina morreu no ano passado de uma parada cardio-respiratória.

Al minuto 13 anche #NapoliJuve si ferma, per tributare un omaggio e un ricordo a Davide #Astori. — JuventusFC (@juventusfc) 3 de março de 2019

Assim que o duelo foi retomado as equipes encontravam dificuldade de encontrar o gol. Aos 24', Malcuit recuou mal para Meret. Cristiano Ronaldo foi mais rápido, driblou e o goleiro cometeu falta na entrada da área. O árbitro deu vermelho direto. Três minutos depois, Pjanic foi para cobrança, bateu colocado, Zielinski não pulou e Ospina tentou chegar, mas viu a bola entrar.

Mesmo com um a menos, a Azzurri partia para o ataque. Zielinski recebeu bom lançamento entre a marcação, invadiu a área e arrematou, mais a bola encontrou a trave. Posteriormente, o polonês enfiou para Insigne, que bateu com a direita e Szczesny defendeu.

Aos 38', Federico Bernardeschi cobrou escanteio, Emre Can mandou de cabeça no meio da área e ampliou a vantagem para o time Bianconero.

Na volta do intervalo, Pjanic impediu o passe do brasileiro Allan ao colocou a mão na bola, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Tendo a mesma numeração em campo, o Napoli ficou com mais presença ofensiva.

Aos 60', Insigne limpou a jogada no lado esquerdo e cruzou. Dentro na pequena área, Callejón apareceu nas costas de Chiellini e chutou no meio do gol.

O ponta-direita deixou para Zielinski. O meia teve pouco ângulo e mandou a meia altura e o goleiro pegou. Aos 80', bola cruzada na área e Alex Sandro deixou a mão. O VAR foi acionado e confirmou a penalidade máxima. Insigne bateu com força e acertou a trave direita de Szczesny, que foi no canto certo.