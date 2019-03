Liverpool empata com Everton e perde a liderança da Premier League

Na tarde deste domingo (3), ocorreu o Merseyside Derby, o clássico entre Everton e Liverpool pela 29ª rodada da Premier League. O confronto no Goodison Park terminou empatado sem gols. O resultado custou a liderança dos reds.

Com a bola rolando, o primeiro ataque de perigo foi do Everton. Com nove minutos, Sigurdsson bateu cruzado, de dentro da área, mas Van Djik fez o corte. A resposta do Liverpool veio na sequência, num cruzamento para a área, mas Salah não conseguiu alcançar a bola, que ficou no goleiro Pickford.

O primeiro tempo foi bem escasso de oportunidades, faltava inspiração de ambos os lados. Entretanto, a disputa por cada bola no meio campo, e as tentativas de sair na velocidade, levaram emoção ao clássico. Aos 28', recuperação no meio-campo e a bola foi enfiada para Salah. O egípcio carregou até a área, ajeitou para o pé esquerdo e bateu em cima de Pickford, na melhor oportunidade da etapa inicial.

O jogo foi até o intervalo assim, com muitos erros no ataque e o placar empatado. Na volta para o segundo tempo, logo aos sete minutos, o goleiro Alisson fez boa defesa em cabeçada de Calvert-Lewin. Os times seguiam nervosos, com pouca eficiência para criar e finalizar.

Com a entrada de Firmino no jogo, não demorou muito para a primeira jogada do trio ofensivo sair. Salah deu para o brasileiro na direita, ele cruzou para Mané que desviou para o meio, mas não tinha ninguém para concluir.

O tempo passou e a partida seguiam tensa. O visitante só voltou a assustar aos 39. Bola alçada na área, Van Djik cabeceia para o meio, depois de alguma confusão, sobrou nos pés de Firmino, mas ele chutou em cima da defesa. O jogo terminou sem mais lances perigosos.

Com o empate, o Liverpool perdeu a liderança para o Manchester City, tem 70 pontos contra 71 dos cityzens. O lado azul do clássico, caiu para a 10ª colocação, com 37 pontos. Na próxima rodada, as duas equipes jogam no sábado (09), os reds enfrentam o Burnley em Anfield, e o Everton visita o Newcastle.