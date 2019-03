Implante de barba causa complicações para meia Sankharé, do Bordeaux

O senegalês Younousse Sankharé, jogador do Bordeaux, está preocupando os torcedores do time. Por causa de um procedimento médico que deu errado em relação aos implantes de barba feito pelo atleta. Sankharé está ausente de várias semanas, sua última aparição pelo time foi no dia nove de fevereiro, em uma derrota por 1 a 0 contra o PSG.

O time francês era treinado por Ricardo Gomes até a última terça-feira (26), quandoo brasileiro renunciou seus deveres de treinador, devido o mal desempenho do grupo e falha de gerenciamento do mesmo. Isso quer dizer então que Sankharé nem conseguiu se despedir do ex-treinador.

O diário regional francês Sud Ouest que revelou a origem da ausência do meio campista."Younousse Sankharé, muitas vezes barômetro da equipe, terá perdido as últimas três reuniões da era do brasileiro depois de uma intervenção médica privada - implantes de barba - que resultou em complicações e febre ", escreveu o diário, nesta segunda-feira (4). Provavelmente o primeiro caso no mundo do futebol profissional.

Sankharé perdeu dois jogos em casa contra o Toulouse por 2 a 1 e contra o Guingamp por 0 a 0, e um jogo em Nantes por 1 a 0. Bordeaux está em décimo terceiro lugar na tabela de classificação da Liga 1. O time tem 32 pontos, contra 71 do líder PSG.

O Girondins de Bordeaux recebe na terça-feira (5) o Montpellier. Se Sankharé estará em campo ou não, ainda é um mistério.