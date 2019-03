Com show de Tadic, Ajax elimina Real Madrid da Champions League

Nesta terça-feira (5), o Real Madrid recebeu o Ajax no Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta das oitavas de final da UEFA Champions League. E mesmo tendo a vantagem do primeiro duelo, onde venceu por 2 a 1, o Real foi goleado em seus domínios, 4 a 1, e deu adeus a única possibilidade de título na temporada.



A equipe holandesa começou a partida em cima, como havia prometido que seria, mas foram os espanhóis que criaram a primeira grande oportunidade, quando Varane cabeceou no travessão dos holandeses.



Dali em diante começaria o pesadelo madrisdista. Aos 7 minutos, Ziyech recebeu de Tadic e abriu o placar para os visitantes, 1 a 0. E o golpe ainda seria mais duro, já que o Real teve que queimar sua primeira alteração ainda na primeira etapa, quando Vásquez se machucou e deu lugar a Bale.



Aos 18 minutos, nova jogada de Tadic, que encontrou David Neres se infiltrando por trás da defesa, o brasileiro teve a tranquilidade de tirar de Cortouis e ampliar o placar, 2 a 0. O Real Madrid ainda perderia Vinícius Júnior na primeira etapa, também lesionado.



O segundo tempo veio e o Ajax se mostrava mais inteiro fisicamente, embora o Real tentasse correr atrás do seu prejuízo e voltar para o jogo. Mas aos 17 minutos, saiu mais um gol. Em lance polêmico decidido pelo VAR, Tadic que havia dado duas assistências, marcou um golaço e dava praticamente fim a qualquer chance de classificação do Madrid, 3 a 0.



Aos 25 minutos, Asensio até tentou uma reação, quando marcou o primeiro do Real e diminuiu o placar, 3 a 1. Porém, Schone, em linda cobrança de falta, encobriu Cortouis e marcou um golaço, 4 a 1, e deu números finais a partida, decretando mais uma eliminação do time de Solari na atual temporada.



Os espanhóis agora visitam o Valladolid, no domingo (10) às, 16h45, pelo Campeonato Espanhol. Já os holandeses, voltam a campo também no domingo, mas em seus domínios, diante do Fortuna Sittard, às 12h45, pelo Campeonato Holandês.