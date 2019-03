Com gol nos acréscimos, United elimina PSG na França e vai às quartas da UCL

Na tarde desta quarta-feira (6), o Paris Saint Germain recebeu o Manchester United, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Neymar estava no camarote do estádio assistindo à partida. De lá, o craque brasileiro viu o time francês ser eliminado após perder por 3 a 1, num jogo onde o PSG tomou conta da bola na maior parte do jogo, e foi castigado nos acréscimos do segundo tempo.

Com a bola rolando, não demorou para o United abrir o placar. Após falha da defesa, Lukaku invadiu a área, driblou Buffon e mandou para as redes, fazendo 1 a 0 com 2 minutos. Nos momentos seguintes, o PSG mostrou reação e deu perigo ao gol defendido por De Gea. As bolas lançadas por Di María e Daniel Alves não foram perfeitas para Mbappé, buscando o empate.

Aos 12 minutos, depois de várias tentativas, saiu o empate dos paroe. Daniel Alves deu para Mbappé, o francês cruzou para os pari meio e Bernat colocou pra dentro, 1 a 1 e forçando o United a ter que marcar mais duas vezes para se classificar.

O PSG não parou, mesmo com as tentativas frustradas de Di María (que até então fazia uma grande partida) e Bernat. O espanhol teve uma oportunidade bem parecida com a do gol, mas De Gea fez uma linda defesa.

A equipe inglesa voltou a assustar aos 28, depois de nova falha de Kehrer, Rashford ficou com a bola, mas cruzou muito mal. Dois minutos depois, o gol aconteceu. Rashford finalizou, Buffon falhou e deu rebote para Lukaku. O belga não perdoou e colocou os Red Devils na frente de novo, 2 a 1 para o Manchester United.

O gol reviveu os Diabos Vermelhos, que passaram a controlar as ações ofensivas. Mas nem na jogada de Dalot, que cruzou para trás e a bola quase enganou Buffon, o United conseguiu marcar mais um gol no primeiro tempo, que foi encerrado com tudo em aberto.

No segundo tempo, a equipe francesa não deu muitas chances para o United. Controlou o jogo durante quase todos os 45 minutos finais. Ainda fez um gol que foi bem anulado, Di María recebeu de Mbappé e tocou por cobertura na saída de De Gea, mas o argentino estava em posição irregular.

O time francês quase matou o confronto aos 38. Quando Mbappé foi lançado e avançou, mas o jogador escorregou na hora de chutar, e na sequência Bernat mandou na trave.

Pouco chegou ao ataque o time inglês no segundo tempo. Quando o relógio marcou 40 minutos, o desespero tomou conta do jogo para o lado vermelho. Até que, aos 44 minutos, Dalot chutou de fora da área e a bola pegou no braço de Kimpembé. O VAR foi essencial no lance, que acabou culminando no pênalti, que deu a classificação ao Manchester United. Rashford cobrou e fez o terceiro dos Red Devils.

O desespero final veio do PSG, mesmo com a entrada de Cavani após o gol, o resultado não mudou e o árbitro deu fim ao jogo. United classificado e PSG eliminado na mesma fase pelo terceiro ano consecutivo.