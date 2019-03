Em jogo corrido, Eintracht Frankfurt e Inter de Milão ficam no empate pela Europa League

Na Commerzbank-Arena, o Eintracht Frankfurt recebeu os italianos da Inter de Milão. Jogando em casa, os alemães foram surpreendidos pelo primeiro tempo avassalador dos visitantes, que até perderam pênalti. Na volta do intervalo, Adi Hütter mudou a postura do time de Frankfurt e pressionou a equipe de Luciano Spalletti durante toda a etapa final. Porém, nenhum jogador em campo foi capaz de balançar as redes, e a decisão da vaga nas quartas da Europa League fica para a volta, na Itália.

Correria e 15 finalizações

Querendo o gol, partindo para cima! Foi assim que a Inter tomou a iniciativa, mesmo jogando fora de casa. Em cinco minutos, os italianos já haviam chegado três vezes à área alemã. Borja Valero e Politano foi quem organizaram os primeiros ataques. Em seguida, o zagueiro Hasebe, do Frankfurt, conseguiu equilibrar sua defesa, mas as Águias ainda não chegavam com perigo ao gol de Handanovič.

De tanto a Inter martelar com a posse de bola, Lautaro sofreu pênalti contestável aos 22. Brozović bateu firme e baixo no canto esquerdo de Trapp, que pulou fazendo bela defesa. Os visitantes continuaram em cima, e os donos da casa se fechando e esperando momentos para contra-golpear. No fim do primeiro tempo, os italianos somaram 10 chutes (quatro ao gol) contra cinco dos alemães (um ao gol).

Torcida do Eintracht fez mural comemorando o aniversário de 120 do clube, que acontece amanhã, 08/03 (Foto: Divulgação / Eintracht Frankfurt)

Papeis se inverteram no segundo tempo

Ao contrário da etapa inicial, os alemães começaram em total ataque. Tanto é que o atacante Haller chegou a marcar um gol, mas o juiz viu e anulou. Em seguida, aos 53, o mesmo Haller foi derrubado na área. Os jogadores frankfurtianos foram para cima do árbitro, que nada marcou. Adi Hütter, treinador do Eintracht, ficou indignado, chutou uma garrafinha d'água e foi expulso da beira do campo. Em 20 minutos, o Frankfurt já tinha dado sete chutes contra nenhum do adversário.

Já sem seu treinador no banco, os donos da casa continuaram totalmente no ataque. Haller, Kostić, Jović e Gaćinović deram trabalho à defesa italiana. Handanovič apareceu bem ao fazer três grandes defesas na reta final do jogo. No entanto, com o primeiro tempo da Inter e o segundo do Frankfurt, o jogo terminou sem gols.

Próximos compromissos

O jogo de volta entre ambos acontece já na próxima quinta-feira (14), às 17h, na cidade italiana de Milão. Antes, o Eintracht Frankfurt visita o Düsseldorf pela Bundesliga, às 16h30 da segunda (11). E a Inter recebe o Spal, às 11h do domingo (10), pelo Calcio.