Em jogo de golaços, Chelsea goleia Dinamo Kiev e encaminha classificação na Europa League

Chelsea e Dínamo Kiev se enfrentaram, nesta quinta-feira (7), pelas oitavas de final da UEFA Europa League, no Stamford Bridge. No jogo de ida, os Blues venceram por 3 a 0 com gols de Pedro, Willian e Hudson-Odoi, e está próximo da classificação para as quartas.

No começo primeiro tempo, o Chelsea manteve mais de 70% de posse de bola, mas não chegava com perigo ao gol do Dínamo Kiev. A primeira finalização dos Blues saiu somente aos 17 minutos. Pedro recebeu na esquerda, tabelou com Giroud, dentro da área, ficou na cara do gol após passe de calcanhar do francês e tocou no canto esquerdo do gol para abrir o placar. Aos 21, o atacante espanhol teve mais uma oportunidade de marcar. Zappacosta cruzou rasteiro para área, a bola sobrou para Pedro que, sem marcação, finalizou em cima do goleiro.

Mesmo após o gol, o Chelsea continuou com intensidade e ditando o ritmo do jogo. Aos 21 minutos, após bela troca de passes dos Blues fora da área, Kovacic deu bela enfiada de bola para Barkley. O meia finalizou na saída de de Boyko, mas o arqueiro defendeu. Aos 34, Pedro teve mais uma grande chance de ampliar. David Luiz lançou do meio de campo, o espanhol dominou, se livrou da marcação e saiu na cara do gol. O atacante finalizou de pé esquerdo, mas Boyko evitou o segundo gol dos donos da casa. Um minuto depois, o Chelsea assustou de novo. Willian foi acionado na esquerda, invadiu a área e tocou para Alonso. Na entrada da área, o lateral-esquerdo finalizou de primeira. A bola ainda desviou na defesa do time ucraniano e passou perto da trave direita do gol.

Os Blues voltaram com menos intensidade na segunda etapa, mesmo assim ditou o ritmo da partida. Aos 9 minutos, Willian recuperou a bola no campo de ataque e tocou para Pedro, que dominou escapando da marcação e chutou forte, mas no meio do gol. Boyko defendeu com facilidade. O segundo gol do Chelsea saiu somente aos 20 minutos. Loftus-Cheek, que entrou no segundo tempo, sofreu falta pelo lado esquerdo da entrada da área. Willian cobrou a falta por cima da barreira e a bola foi para o ângulo. Um golaço!

Com jogadores cansados, os donos da casa diminuíram o ritmo após o gol do brasileiro. O time inglês só foi assustar novamente aos 32. David Luiz fez ótimo lançamento da defesa para Alonso, que estava no campo do adversário. O lateral dominou e emendou um chute cruzado, mas a bola foi para fora. Aos 45, Pedro mandou do meio de campo para Loftus-Cheek, que estava dentro da área. O jogador ajeitou para Hudson-Odoi, que chegou batendo e fez o terceiro.

O jogo de volta das oitavas de final entre as duas equipes está marcado para a próxima quinta-feira (14), às 14h55 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Kiev.