Após avanço histórico, Alex Telles diz: "Não fui eu quem marquei o gol e sim a equipe inteira"

Após o jogo contra a Roma pelas Oitavas de Final da Uefa Champions League, onde o Porto se classificou em jogo com direito a prorrogação vencendo por 3 a 1, o autor do gol da classificação Alex Telles deu entrevista emocionado.

O lateral brasileiro disse que na hora de cobrar o pênalti, já na prorrogação passaram várias emoções em sua cabeça por conta da semana que o clube teve após derrota para o Benfica, no último domingo. Mas, segundo ele, a torcida e toda a equipe foram responsáveis pelo gol.

"Me passou muita coisa pela cabeça, sinceramente, foi uma semana complicada. Mas faço das palavras do Óliver em Tondela as minhas: não fui só eu a marcar o gol, foi toda a equipe, toda essa energia do Estádio do Dragão. Era uma responsabilidade muito grande mas me senti à vontade porque estava uma energia muito boa no estádio.''

Sobre o futuro da equipe na competição ele destacou que o Porto se colocou com uma equipe entre as melhores do mundo e que pode brigar por melhores resultados pensando um jogo de cada vez mas além disso ainda declarou foco nos jogos do Campeonato Português.

''Demonstramos hoje que o FC Porto é uma equipe que pode chegar muito longe nas competições europeias. Vamos pensar jogo a jogo para chegar o mais longe possível. Como o treinador disse, o FC Porto é um clube entre os melhores do mundo. Demos uma resposta positiva e vamos agora pensar no campeonato para conquistar as dez vitórias até o final."