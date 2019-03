Borussia Dortmund define no final, vence Stuttgart, mas perde a liderança da Bundesliga 

Precisando da vitória e de olho no jogo do Bayern, o Borussia Dortmund recebeu o desesperado Stuttgart na Signal Induna Arena, pela 25ª rodada da Bundesliga. O primeiro tempo foi dominado pelos aurinegros, mas nada de gol. Já na segunda etapa, os mandantes foram para cima, abriram o placar, sofreram o empate, mas fecharam o placar em 3 a 1. A liderança do Alemão não ficou nas mãos do time de Dortmund, porque os bávaros atropelaram o Wolfsburg por 6 a 0 e passaram ao topo pelo saldo de gols: +35 contra +32.

Etapa inicial sem gols

A etapa inicial começou com o BVB pressionando os visitantes. Usando mais seu lado direito, o Dortmund chegava com Sancho e Götze, mas foi Paco Alcácer quem deu o primeiro chute perigoso, porém na rede pelo lado de fora. Os aurinegros seguiam com a posse e com a postura de ditar o ritmo do jogo.

Esperando para dar o bote, os Suábios quase aproveitaram aos 31 minutos. Em vacilo de Akanji, Castro lançou González que deu um tapinha tirando do goleiro. A bola caprichosamente saiu devagar ao lado da trave esquerda de Bürki. Como resposta, aos 36, Sancho arriscou de fora da área, e Ron-Robert Zieler se esticou para fazer bela defesa caindo para sua direita. Cinco minutos depois, Guerreiro também chutou de longe, com curva, e novamente o arqueiro alemão espalma para escanteio. Depois disso, mais nada na Signal Induna Arena, e o primeiro tempo terminou com oito chutes dos mandantes (dois a gol), contra quatro dos visitantes (nenhum ao gol).

13° graus era a temperatura de Dortmund; choveu levemente, mas em seguida o Sol apareceu para um público de 81.365 pessoas (Foto: BVB)

Segundo tempo movimentado

Na volta do intervalo, o Stuttgart até que conseguia respirar mais que no primeiro tempo. Porém, aos 60, Sancho foi derrubado com carrinho. O árbitro teve auxílio do VAR e assinalou o pênalti. Reus bateu forte no canto direito do goleiro, que pulou para o mesmo canto, mas não conseguiu defender e o BVB abriu o placar: 1 a 0. Já com chuva, o mesmo Reus deixou Alcácer na cara de gol aos 68l. O espanhol deu um toque por cima de Zieler, que se esticou e defendeu. No ataque seguinte, aos 71, os Jacarés conseguiram um escanteio. Castro cobrou na cabeça de Kempf. O alemão testou sozinho para empatar: 1 a 1.

Reus vibrando com o gol que abriu o placar (Foto: BVB)

O BVB não sentiu o gol e continuou dominando. Em falta de longe, Guerreiro chutou forte e o goleiro espalmou para a linha de fundo. Os aurinegros martelavam, martelavam, e nada de gol. Até que aos 84, em bate-rebate dentro da área do Stuttgart, Paco Alcácer aproveita o faro de artilheiro e faz seu 14º gol na atual Bundesliga: 2 a 1. Depois disso, ainda deu tempo para Pulisic, que entrou no segundo tempo, ampliar aos 90+2: 3 a 1.

Perdeu a liderança, mas está na cola

Mesmo com a vitória, o Dortmund perdeu a liderança para o Bayern de Munique, que venceu por 6 a 0. Agora, os aurinegros e os bávaros têm 57 pontos, mas os atuais campeões têm +35 gols de saldo, dois a mais que o ex-líder. Do outro lado, o Stuttgart permanece na 16ª colocação, com 19 pontos.

O próximo compromisso do Borussia será a visita ao Hertha Berlin, às 14h30 do próximo sábado (16). Em contrapartida, os Suábios recebem o Hoffenheim, às 11h30 do mesmo sábado (16).