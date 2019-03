Arsenal vence United e se solidifica no G-4 da Premier League

Em um confronto direto pela quarta colocação, o Arsenal venceu o Manchester United, por 2 a 0, na tarde desse domingo (10), em partida disputada no Emirates Stadium. Xhaka abriu o placar no primeiro tempo e Aubameyang ampliou na etapa final.

O começo do jogo foi digno da história desse clássico. Logo nos primeiros minutos, o United começou assustando, com um chute forte de Lukaku que explodiu no travessão de Leno. Na sequência, a zaga conseguiu afastar o perigo, tirando da área.

Aos 11minutos, os donos da casa conseguiram abrir o placar, com Xhaka. O Suiço recebeu passe de Lacazette e arriscou de fora da área. A bola pegou um efeito e tirou o goleiro De Gea da jogada, que acabou indo para o outro lado.

A resposta dos Red Devils veio oito minutos depois. O brasileiro Fred teve a oportunidade na entrada da área e tentou uma finalização rasteira, colocada, que acertou a trave dos Gunners e saiu pela linha de fundo.

Com a primeira etapa se aproximando do final, as equipes foram perdendo o ritmo de jogo e deixaram de ameaçar a meta adversária. Os mandantes conseguiram ficar com a maior posse de bola, chegando a 60 %, e com isso administraram o resultado.

De longe, Xhaka conseguiu abrir o placar da partida (Divulgação / Arsenal)

Tentando igualar o marcador o mais rápido possível, os visitantes voltaram com tudo no segundo tempo e por pouco não conseguiram o objetivo. Rashford deu um belo passe para Lukaku, que ficou cara a cara com Leno, mas perdeu a disputa para o goleiro dos Gunners.

Mesmo com o United pressionando, quem conseguiu balançar as redes, novamente, foram os donos da casa. Fred cometeu pênalti em Lacazette. Aubameyang foi para a cobrança e acertou um chute rasteiro.

A partida mudou de figura após o segundo gol. Os Reds, que vinham ofensivos, buscando o empate, deixaram de apresentar grandes ameaças. Com a vantagem em mãos, os mandantes trocaram passes e esperaram o apito final para garantir a vitória.

Com o resultado, os Gunners chegaram aos 60 pontos e assumiram o quarto lugar, entrando na zona de classificação do Campeonato Inglês. Logo abaixo, com 58, ficou o Manchester United, que perdeu a primeira na competição sob o comando de Solskjaer.

Na próxima quinta-feira (14), o Arsenal joga novamente em casa, mas dessa vez pela Europa League, contra o Rennes, da França. No sábado, o United enfrenta o Wolverhampton, no Old Trafford, às 17h (Horário de Brasília).