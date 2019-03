Eintracht vence Düsseldorf na Bundesliga e ainda sonha com vaga na Champions League

Precisando da vitória para seguir na briga por uma vaga na Champions League, o Eintracht Frankfurt visitou o Fortuna Düsseldorf, que luta no meio da tabela, pela 25ª rodada Bundesliga. Favorito no jogo e sem poupar titulares visando a partida de volta da Europa League, na quinta (14), contra a Inter de Milão, os Águias foram melhores em campo. Todos os três gols foram marcados no segundo tempo. Paciência e Haller (2x) foram às redes.

Sem muitas chances

O jogo em Düsseldorf começou um tão parado. Tanto os mandante quanto os visitantes buscavam ficar com a bola, porém era o Eintracht quem trabalhava melhor a bola. Fink, Raman e Ngandoli chegaram a assustar o goleiro frankfurtiano Trapp. Em contrapartida, Jović e Haller foram os que chegaram mais perto de abrir o placar para os Águias, mas nada tão perigoso.

Ganhou quem foi eficiente

Na volta do intervalo, logo aos três minutos, De Guzman cruzou no contrapé da zaga e Paciência testou, sozinho, para as redes. Em seguida, o Fortuna tentou atacar mais pela direita e o Eintracht forçava contra-ataques. Não houveram muitas chances no jogo, mas, já nos acréscimos, os visitantes mataram o jogo em dois contragolpes. Aos 90+2, Haller sai na cara do gol, ginga na frente do goleiro e o dribla. Depois bateu para o gol e ampliou. Dois minutos depois, Kostic correu pela esquerda e cruzou baixo, na medida para o mesmo Haller, que só completou para as redes terminando o jogo.

E agora?

Na tabela, os visitantes foram aos 43 pontos após o empate e terminam a rodada em quinto, três pontos do G4. Enquanto isso, os mandantes da partida de hoje ficam na 11ª posição, com 31.

(Foto: Bundesliga)

O próximo jogo do Fortuna é no sábado (16), fora de casa, contra Wolfsburg, às 11h30. Já o Eintracht visita a Inter de Milão pelo confronto de volta das oitavas da Europa League (ida foi 0 a 0, na Alemanha), às 17h da quinta-feira (14). Pela Bundesliga, os Águias recebem o Nürnberg às 11h30 do domingo (17).