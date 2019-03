Zidane diz estar em casa no Real Madrid e quer "colocar o clube onde precisa estar"

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, e o novo treinador Zinedine Zidane, concederam entrevista para a apresentação do francês como o novo técnico da equipe merengue.

Pérez falou da atual fase do time no início da coletiva: "Estamos conscientes de que estamos passando por um momento muito adverso e complexo, para mim esses jogadores estão orgulhosos e não podemos esquecer tudo o que eles lutaram para alcançar os últimos triunfos".

"Eles foram anos de glória, mas nesta temporada eles não deram os resultados esperados, quero agradecer o trabalho de Santiago Solari, que mostrou sua lealdade e profissionalismo para o Real Madrid até o último momento", completou o presidente.

Sobre Zidane, Pérez não evitou elogios: "Caro, Zizou, mais uma vez você assume a responsabilidade de ser o treinador da nossa equipe, você faz isso porque você ama esse escudo, seu compromisso com este clube alegra todos os madridistas".

A resposta de Zinedine Zidane mostrou o desejo do treinador de comandar mais uma vez o Real Madrid: "É um dia especial para todos, estou muito feliz de ir para casa, o que eu quero é trabalhar e colocar o clube onde ele precisa estar, a única coisa para mim é começar a trabalhar amanhã. A sensação de retorno é boa, muito feliz por estar trabalhando novamente com este grande clube e este time. Depois de vencer, tivemos que mudar, o mais importante é que depois de 8 meses eu me sinto treinando novamente".

Sobre o passado como técnico e futuros planos dentro do clube: "É uma grande responsabilidade porque todo mundo adora esse clube, eu sou mais um, não esqueço das coisas que conquistamos, mas não das coisas que fiz de errado, a vida é assim, temos que aceitar tudo. Vamos mudar as coisas para o próximo ano, agora não é sobre isso, temos tempo para ver o que podemos fazer, estou aqui porque o presidente me ligou. Eu não posso dizer não ao presidente depois do que aconteceu. Quando você ganhou muito, você pode ter uma queda, eu não estou feliz com a forma como as coisas foram.", disse Zidane.

Quando questionado sobre a fase ruim do time ser por falta do ex camisa 7, Cristiano Ronaldo, logo encerrou o assunto: "O retorno de Cristiano não é o problema, agora só pensamos no 11º jogo e depois veremos o que acontece".

Sobre o desempenho dos jogadores durante os últimos confrontos: "Eu vi toda a temporada, eu acho que os jogadores são os primeiros a saber que é um ano difícil, mas você nem sempre pode ganhar, o futebol é assim, às vezes você tem que aceitar a mudança também", disse Zidane.

Técnico disse nunca ter hesitado à volta para o comando dos galáticos: "Quando saí, foi a melhor solução para todos, não só para mim, nunca hesitei em voltar ao Real Madrid."

"A história deste clube ninguém vai mudar, é a melhor do mundo, estou feliz por fazer parte disso, agora pensamos no jogo de sábado, nada mais. Estou muito feliz por estar em casa. Quero colocar este clube de volta aonde ele pertence", finalizou o novo treinador do Real Madrid.

No sábado (16) os merengues enfrentarão o Celta Vigo pela 27ª rodada da La Liga, primeiro desafio do técnico francês, que será no Santiago Berbabéu.