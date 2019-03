Após vexame, Tedesco pede foco ao Schalke: "Recuperaremos e seguiremos em frente"

O Schalke se despediu da Champions League nesta terça-feira (12) após o vexame contra o Manchester City, no Etihad Stadium, na Inglaterra, pelas oitavas de final. Com o placar de 7 a 0, ou 10 a 2 no agregado, o time inglês garantiu a vaga para às quartas, e agora espera o sorteio para definir o rival. Já o Schalke irá se concentrar no campeonato alemão, a Bundesliga, já que não vive boa fase.

O jovem treinador dos azuis reais, Domenico Tedesco, gostou do primeiro tempo da equipe, mas reclamou da penalidade dada para os rivais ingleses.

"Estamos extremamente desapontados com a partida e o resultado. Apenas uma equipe aproveitou o jogo desta noite. Nós fizemos tudo bem na primeira meia hora de jogo. Nosso plano era não permitir a eles qualquer espaço e chances no início e depois atacá-los no segundo tempo. Em seguida, concedemos uma penalidade que não precisou ser dada. Depois disso, acabamos de desmoronar. Hoje à noite eu experimentei a maior capitulação como treinador. Cometemos erros que você não pode se dar ao luxo de fazer contra o Manchester City", afirmou o comandante.

Já na segunda etapa, o treinador tentou uma mudança tática de jogo, mas reconheceu que não foi eficiente.

"Mudamos para uma 'formação diamante' no início do segundo tempo, com a qual queríamos dar uma melhor aderência ao jogo e mostrar um lado diferente do nosso jogo, mas percebemos muito rapidamente que o City estava nos superando", explicou.

Para Tedesco, o foco agora precisa ser o jogo pela Bundesliga, contra o RB Leipzig.

"Agora temos que tirar esse jogo de nossas cabeças e voltar nossas atenções para Leipzig. Precisamos ter certeza de que reuniremos nossos pontos fortes novamente, nos recuperaremos e seguiremos em frente. Uma coisa é certa: não vamos desistir. Se não acreditarmos em nós mesmos, quem será?", disse o técnico.

Os azuis ocupam a 14ª colocação do campeonato, com 23 pontos, e precisa da vitória contra o Leipzig. O jogo acontece no sábado (16), às 11h30, na Veltins Arena, em Gelsenkirchen.