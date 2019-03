Com hat-trick de Cristiano Ronaldo, Juventus vence Atlético de Madrid e vai às quartas da UCL

A Juventus venceu o Atlético de Madrid por 3 a 0, na tarde desta terça-feira (12), em Turim, pelo segundo jogo das oitavas de final da Champions League, com direito a show de Cristiano Ronaldo .



A velha senhora começou o jogo com tudo, pressionando a saída de bola e não deixando os visitantes respirar. Até que aos 27 minutos, Cristiano Ronaldo recebeu um cruzamento perfeito e subiu no quinto andar pra fazer o primeiro dos italianos. Os Colchoneros assustados com a pressão, não sabiam o que vinha pela frente, e continuavam sufocados pela Juve.



Logo no início do segundo tempo, aos 4 minutos, CR7 recebe mais um cruzamento e sobe no meio de dois zagueiros, para testar e fazer o segundo dele na partida. Oblak ainda tentou salvar, mas a bola já havia passado.



O Atlético não conseguia sair de trás, e pela pressão feita pela Juventus, levar para a prorrogação já era lucro para os espanhóis. Mas a velha senhora ainda não estava satisfeita e aproveitou o embalo da torcida para ir em busca do terceiro gol. Após bela arrancada de Bernadeschi, o meia é derrubado na área em um lance duvidoso e o juiz marca pênalti aos 86 minutos de jogo. Ronaldo, o dono do jogo, bateu cruzado e firme, sem chances para Oblak, classificando a Juve para às quartas do torneio continental.



Após o término da partida, Cristiano Ronaldo repetiu o gesto feito por Simeone. no jogo de ida no Wanda Metropolitano.



A Juventus espera o sorteio de sexta-feira (15) para saber o adversário das quartas de finais. Voltam a campo no domingo (17), pelo Campeonato Italiano, visitam o Genoa às 8h30.



Já o eliminado Atlético de Madrid, volta a campo no sábado, pela La Liga, a equipe visita o Athletic Bilbao.