Frankfurt vence na Itália, elimina Inter de Milão e se classifica na Liga Europa

O Eintracht Frankfurt venceu a Inter de Milão na Itália e se classificou para às quartas de final da UEFA Europa League. O time alemão empatou sem gols na Alemanha e venceu por 1 a 0 em pleno Giuseppe Meazza, o placar agregado garantiu a classificação.

Com a bola rolando, as Águias não precisaram de muito tempo para abrir o placar. Logo aos cinco minutos, Luka Jovic recebeu na entrada da área e acertou um belo chute de pé direito, mandando no ângulo de Handanovic e colocando o time alemão em vantagem no agregado.

A equipe de Frankfurt parecia jogar em casa. Com treze minutos, foi a vez de Willems finalizar, mas a bola foi para fora. A resposta da Inter veio na sequência, mas Perisic também mandou pra fora. O time de Milão parecia perdido dentro do Giuseppe Meazza, cometia muitas faltas e assistia o time alemão jogar enquanto o tempo passava.

As melhores chances do primeiro tempo foram à favor do Eintracht. Jovic, Gacinovic e Willems assustaram o time italiano em alguns momentos. Perisic levou perigo ao time alemão novamente, só aos 44 do primeiro tempo, depois de passe de Politano, o croata chutou cruzado, mas o goleiro Trapp fez a defesa. E foi com esse placar para o intervalo.

Já na etapa final, a partida ficou mais equilibrada, com ambos os times chegando ao ataque para finalizar. Do lado alemão Jovic e Gacinovic continuavam dando trabalho, enquanto do outro lado, Politano e Candreva tentavam empatar a partida. Ao decorrer do jogo, via-se o desespero tomar conta da Inter.

À partir dos 26 minutos, com a finalização de Skriniar, a pressão do time italiano crescia a cada instante. Três minutos depois, foi a vez de Esposito, que recebeu dentro da área, mas Trapp conseguiu defender. Mais uma vez a Inter perdia o controle do jogo.

Durante a sequência da partida não houveram mais lances de perigo ao gol do time alemão. Que nos acréscimos tentou fazer o segundo gol com Kostic, mas não passou por Handanovic. E depois de mais alguns minutos, o árbitro encerrou a partida na Itália, que classificou o Eintracht Frankfurt.

O sorteio que define os confrontos das quartas de final, ocorrerá nesta sexta-feira (15), por volta de 8h da manhã, horário de Brasília.