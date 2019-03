Villarreal vence Zenit e vai às quartas da Europa League

O Villarreal está nas quartas de finais da Liga Europa. Depois de já ter vencido o Zenit na Rússia por 3 a 1, o submarino amarelo repetiu a dose diante de seu torcedor e ganhou novamente dos russos, dessa vez por 2 a 1. O jogo, que aconteceu no fim da tarde desta quinta-feira (14), contou com gols de Gerard Moreno e Carlos Bacca. Já perto do fim, o veterano Ivanovic fez o de honra para os visitantes.

Inspirado por algumas viradas na Champions, o Zenit iniciou a partida com tudo em busca do milagre. Empilhou situações e teve bastante volume e posse. No entanto, sempre controlando bem e mantendo as linhas de defesa e meio equilibradas, o Villarreal logo mostraria superioridade e faria o primeiro gol em grande finalização de Gerard Moreno.

As esperanças russas foram por água abaixo de vez aos dois minutos da segunda parte. O centroavante colombiano Carlo Bacca aproveitou cruzamento do inspirado Moreno e cabeceou para o fundo das redes do goleiro Andrei Lunev.

Com tantos banhos de água fria, o Zenit só foi mesmo responder nos acréscimos da partida. Ex-Chelsea, o sérvio Ivanovic apareceu para fazer o de honra antes do time se despedir da competição.

Fazendo má campanha no Campeonato Espanhol, o Villarreal segue firme na competição europeia. Esperançoso em seguir o sonho europeu, o Submarino Amarelo estará atento no sorteio desta sexta-feira, que definirá qual será o adversário nas quartas.