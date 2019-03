Klopp vibra com a classificação do Liverpool para às quartas da Champions: "Estamos de volta"

O Liverpool derrotou o Bayern de Munique por 3 a 1, na Allianz Arena, pelas oitavas de final da Champions League. Com o triunfo sobre os bávaros, a equipe da terra da rainha carimbou sua classificação para às quartas do torneio continental.

O técnico Jürgen Klopp destacou a importância da vitórias para todos que estão nos Reds. Bem como, a mudança de postura para a etapa final.

"Eu vejo o mesmo como todos os garotos no camarim, como todo mundo vê quem está conosco: é uma grande noite. Tivemos uma mudança cedo e queríamos jogar mais futebol do que no primeiro tempo, então mudamos para o segundo tempo e foi muito melhor. Marcamos um gol excelente no primeiro tempo, um gol incrível, nossa. Concedido um também, mas acho que depois de 45 minutos todos sabiam que não seria fácil para Munique; é possível, mas não será fácil", expôs.

O alemão explicou que o time inglês precisou partir para cima do Bayern. No entanto, reconheceu as qualidades do adversário, no qual, conseguiram sair vitoriosos

"Tivemos que tentar impressionar e fizemos isso. No segundo tempo, fiquei muito feliz. Não só porque marcamos dois gols, mas porque jogamos futebol. O quanto era maduro, o quanto estávamos fortes, o quanto defendemos. O Bayern tem muita qualidade, inacreditável. eles são rápidos nas laterais, fortes em todos os lugares, desafios difíceis e tudo isso, bom na última linha, goleiro sensacional e nós os impressionamos. Isso é uma coisa enorme para nós", afirmou.

Klopp ainda louvou o desempenho do Liverpool. Segundo ele, a equipe do noroeste da Inglaterra conseguiu encontrar o bom futebol, porém ainda possui um caminha a percorrer.

"É um grande sinal, o primeiro passo para ganhar um jogo como este: não se trata de jogar o seu melhor futebol, fluir livremente, isso não é possível contra esta qualidade. Você não pode usar sua velocidade, na verdade, porque a outra equipe também é rápida. Não é uma grande vantagem, então você tem que encontrar maneiras diferentes e hoje nós os encontramos. Isso me deixa muito orgulhoso e feliz porque eu realmente acho que esse clube merece a consciência novamente. Estamos de volta, tudo bem. Vamos continuar. Temos muito a melhorar, temos muito a desenvolver, temos muito a aprender, mas estamos de volta e eu gosto disso", finalizou.