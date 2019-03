Peñarol goleia San José, vence a primeira e fica em segundo no grupo do Fla na Libertadores

Fechando a segunda rodada do grupo D na noite desta quinta-feira (14), o Peñarol recebeu os bolivianos do San José buscando sua primeira vitória na Libertadores 2019. No Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, o pentacampeão da competição massacrou os visitantes por 4 a 0, com direito a pênalti perdido. Tendo seus três pontos na conta, os Carboneros agora ocupam a segunda colocação da chave liderada pelo Flamengo.

Massacrante

Sem tomar conhecimento dos adversários, o Peñarol foi com tudo para cima dos bolivianos. Tanto é que logo aos dois minutos de jogo abriu o placar. Em trama ofensiva pela direita, Giovanni Gonzáles cruzou e Viatri, de sem-pulo, abriu o placar: 1 a 0. Ainda sufocando, os uruguaios ampliaram aos 23'. Em cobrança de escanteio, Lema chega de surpresa, cabeceando forte para fazer o segundo: 2 a 0. Na única tentativa ofensiva do San José, aos 37, Viatri puxou contra-ataque e passou para Canobbio, que ginga na frente na zaga e chuta. A bola desvia e vai no cantinho de Lampe: 3 a 0.

Na volta do intervalo, os bolivianos erraram na saída de bola logo aos 49'. Rodríguez passa para Viatri, que, na meia-lua, dribla a marcação e manda colocado no ângulo do goleiro que só observou: 4 a 0. Mandando na partida e ditando o ritmo, o Peñarol seguiu pressionando. Aos 75, o juiz deu pênalti para os uruguaios. Gastón Rodríguez bateu e Lampe defendeu, um pouco à esquerda do centro do gol. Depois disso, já sem forças e com apenas um chute, o San José não conseguiu reagir e os três pontos foram para o time de Montevidéu.

Como ficam?

Agora, o Peñarol ocupa a segunda colocação do grupo, com três pontos e +2 de saldo de gols. LDU fica em terceiro, também com três pontos, mas com zero gols de saldo. Já o San José fica na lanterna, sem nenhum ponto ganho. Flamengo lidera com seis.

Na próxima, e terceira, rodada, os uruguaios vão até o Rio de Janeiro encarar os flamenguistas, às 21h30 do dia 3 de abril. Já a equipe de Oruro recebe, um dia antes, às 19h15, a LDU.