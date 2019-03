Joaquim Löw convoca seleção da Alemanha para datas Fifa; três surpresas na lista

Joaquim Löw anunciou na manhã desta sexta-feira (15) a lista de convocados para os próximos jogos da Alemanha, no fim deste mês. Os Mannschafts enfrentam a Sérvia no dia 20 de março, na Volkswagen Arena, e a Holanda, no dia 24, pelas eliminatórias da Eurocopa, na Amsterdam Arena.

As surpresas da nova lista ficam por conta de Niklas Stark, do Hertha Berlin, Maximilian Eggestein, do Werder Bremen, e Lukas Klostermann, do Red Bull Leipzig. Vale lembrar que essa também é a primeira convocação com as ausências Hummels, Müller e Boateng, todos do Bayern de Munique.