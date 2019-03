M'gladbach quebra série de derrotas e empata com Freiburg em casa

Pela 26ª rodada da Bundesliga, o Borussia Mönchengladbach enfrentou nesta sexta-feira (15) o SC Freiburg. Ambas as esquipes têm lutado para engrenar na reta final. O time da Floresta Negra buscava sua oitava vitória no campeonato. Já o Gladbach, apesar de possuir 14 vitórias em 25 jogos, perdeu as últimas três partidas em casa, todas com pelo menos três gols em cada derrota. Contudo, no Borussia-Park, o empate em 1 a 1 deu a cara após times não serem eficientes nas criações de jogada.

Um lá, um cá

Vincenzo Grifo, ex jogador do time da casa, abriu o placar aos 10 minutos, com assistência de Stenzel. Seis minutos depois, o marcador do Gladbach, Alassane Pléa, empatou o jogo, assistenciado pelo belga Thorgan Hazard. Pléa não marcava gol desde a 18ª rodada. Esse foi o 11º gol dele na liga nesta temporada.

Poucas chances de gol no jogo. O Freiburg defendeu de forma inteligente e se mostrou confortável e ameaçador quando chegava à posse de bola. Hazard e Pléa garantiram o empate e até tentaram aumentar a vantagem, mas não conseguiram chegar eficientemente. Os Potros pararam na defesa dos adversários, que saíram felizes com o empate e o ponto garantido.

E agora?

Terceiro colocado na tabela de classificação (provisório, podendo alterar até o final da rodada), o M'gladbach tem 47 pontos, dez a menos que o vice líder Borussia Dortmund. Enquanto isso, o Freiburg está em 11º , com 31 pontos.

Na próxima rodada, o Mönchengladbach visita o 12º colocado, Fortuna, em Düsseldorf, no dia 30 de março. No mesmo dia, Freiburg encara o líder do campeonato e recém-eliminado da Champions League, Bayern de Munique.