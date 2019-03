RB Leipzig vence e aumenta sequência negativa do Schalke na Bundesliga

Precisando vencer para se distanciar da repescagem de rebaixamento, o Schalke 04 recebeu o terceiro colocado da Bundesliga, o Red Bull Leipzig, pela 26ª rodada. O jogo foi distinto nos dois tempos. No primeiro, os visitantes se impuseram e marcaram com o badalado Timo Werner. Já no segundo, o time desesperado de Gelsenkirchen, que era comandado pela primeira vez pelo técnico holandês Huub Stevens, conseguiu ter mais posse de bola. Teve duas boas chances, mas foi barrado pela própria incapacidade de finalizar bem. No fim, os três pontos ficaram com os Touros, que se solidificam como a terceira força alemã. Em contrapartida, os Azuis Reais acumularam a quarta derrota consecutiva e a oitava partida sem vencer.

Um tempo para cada

Mesmo fora de casa, foi o Leipzig quem começou atacando, e com organização. Poulsen e Werner comandavam bem o ataque, enquanto Kampl distribuía o meio de campo. Os três zagueiros do Schalke não respiravam e tralharam muito. Mas, aos 14 minutos, Kampl rola para Poulsen, que chuta forte. Nübel faz boa defesa e a bola bate no travessão. Na sobra, Werner empurra para o gol e abre o placar (0 a 1). Com a vantagem, o RB seguiu em ofensiva: Forsberg, Sabitzer e Werner ainda tiveram outras chances, mas não chegaram ao gol.

Werner vibrando com seu gol (Foto: Bundesliga)

Na volta do intervalo, os Azuis Reais melhoraram. Tiveram mais a bola e tentavam mais chegar ao gol. Os Touros aguardavam o erro adversário para atacar. Com isso, o desespero da equipe de Gelsenkirchen se acentuou. Oczipka não dava conta da armação azul, e Embolo não conseguia aproveitar a bola quando chegava a ele. A melhor chance nessa leve pressão do Schalke foi aos 87', mas o atacante Burgstaller, que entrou no segundo tempo, perdeu uma sobra, de dentro da área, chutando para o alto. Dessa forma, a vitória ficou no colo do Red Bull.

Como ficam?

Agora, o time de Leipzig ocupa a terceira posição do Campeonato Alemão, com 49 pontos, e não pode ser ultrapassado pelo M'gladbach, que jogou e empatou ontem (15/03). O Schalke está em estado de alerta, em 15º, com 23, apenas três a mais que o Stuttgart, ocupante da vaga à repescagem do rebaixamento.

Na próxima rodada, o RB recebe o Hertha Berlin, às 14h30 do sábado (30). Um dia depois, os Azuis visitam o Hannover, às 10h30, em confronto direto.