SPAL vence Roma e quebra jejum de vitórias no Calcio

Enfim, vitória do SPAL! Neste sábado (16), a equipe de Ferrara recebeu a Roma no Estádio Paolo Mazza, em jogo válido pela 28ª rodada da Serie A da Itália. Os romanos vinham de uma vitória contra o Empoli, enquanto o SPAL não vencia há seis duelos e conquistou somente 11 pontos nos últimos 18 jogos. O confronto de hoje terminou em 2 a 1, para a alegria do time da casa. Mohamed Salim Fares e Andrea Petagna foram às redes pelo time da casa; Diego Perotti para os Giallorossi.

Pênaltis decidiram

Foi um jogo com muitas faltas e cartões amarelos — nove cartões no total, quatro para o lado do SPAL e cinco para o lado da Roma — para ambos os lados. Em menos de cinco minutos de jogo, Francesco Vicari recebia o primeiro cartão da partida. O primeiro gol veio aos 22', com Fares. Em cruzamento de Thiago Cionek, o camisa 23 chutou para o canto direito marcando 1 a 0.

O segundo gol aconteceu só aos 6 minutos do segundo tempo, com pênalti marcado por Cionek em cima de Edin Dzeko. Perotti fez o 1 a 1, empatando o jogo. Também de pênalti aconteceu o terceiro gol da partida, que foi marcado por Petagna, aos 13 minutos. Com isso, os três pontos foram o time da cidade de Ferrara.

Em quinto lugar na tabela, a Roma tem 47 pontos e enfrenta o segundo colocado, o Napoli, que tem 57 pontos. Já o SPAL sobe para o 15º lugar, com 26 pontos, e encara o penúltimo colocado, Frosinone, dono de 17 pontos.