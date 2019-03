Swansea fica com um pé nas semifinais, mas City vira e garante classificação na FA Cup

O torcedor que compareceu ao Liberty Stadium ficou com o coração na mão. O Swansea perdeu de 3 a 2 nos minutos finais para o Manchester City, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Em Gales, Grimes e Celina colocaram os donos na casa na frente. Contudo, Bernardo Silva e Agüero, duas vezes, colocou os ingleses na próxima fase da competição.

Foto:Reprodução/Swansea

Os Citizens começaram impondo o seu ritmo de jogo. Em boa trama no lado esquerdo, Sané recebeu de Gabriel Jesus, passou Roberts e mandou uma bomba com a canhota. A bola explodiu na cara do goleiro Nordfeldt. O alemão voltou a aparecer aos 12 minutos. O jogador foi a linha de fundo, alçou na segunda trave. Bernardo Silva pegou de primeira e o camisa 1 salvou a pátria.

A história mudou aos 18’. Roberts invadiu a área e foi derrubado por Delph. Na mesma hora, o árbitro assinalou pênalti. O volante Grimes foi para a cobrança, deslocou Ederson e de canhona deixou os Cisnes na frente.

Com o marcador inaugurado, o time galês aproveitou o bom momento. Aos 28’, um contra-ataque veloz. Celina recebeu na entrada da área e de primeira mandou no ângulo, sem chances para o arqueiro brasileiro.

Na reta final, Bernardo Silva realizou boa jogada pelo lado direito. O meia foi até a linha de fundo e alçou para David Silva. O espanhol pegou de primeira, mas o lateral-direto Roberts tirou em cima da linha.

Foto:Reprodução/Manchester City

Em busca do resultado, o City colocou pressão no campo de ataque. Guardiola resolveu mexer na equipe inglesa e contou com a falha do Swansea. Aos 69', Roberts furou ao tentar tirar a bola dentro da área, Agüero aproveitou e rolou para Bernardo Silva, que bateu de trivela.

A partir de então, o visitante virou o dono do jogo. Aos 77’, Sterling entrou dentro da área, foi para cima da marcação, mas Vickers não quis saber e derrubou o jogador: penalidade máxima. No minuto seguinte, o camisa 10 mandou na trave. Tendo a sorte ao seu lado, a bola bateu costas de Nordfeldt e parou no fundo do gol.

Querendo evitar a prorrogação, o argentino decidiu e decretou o término do duelo. Aos 88', Bernardo Silva cruzou na medida para o Agüero, que mergulhou para mandar de cabeça.