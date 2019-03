Leverkusen perde para Werder Bremen e se complica na briga por vaga na Champions League

Jogando na BayArena, o Bayer Leverkusen não conseguiu somar pontos diante do Werder Bremen e tropeçou na briga por uma vaga na Champions League. O Alviverde, por sua vez, conquistou três pontos e ainda sonha com uma vaga na Europa League, e agora está na caça ao próprio Bayer.

Em partida válida pela 26ª rodada da Bundesliga, os Papagaios abriram 2 a 0 no primeiro tempo, os mandantes diminuíram no segundo, mas os visitantes passaram a régua nos acréscimos e venceram por 3 a 1. Com isso, os Leões ficam a cinco pontos do quinto colocado, o M'gladbach, que tem 47. Já o time de Bremen, fica a apenas três pontos do Bayer, que é o último na zona de classificação à Europa League

O jogo começou com o Werder demonstrando mais vontade de vencer, tanto que abriu o placar logo aos 13 minutos, com Max Kruse. Depois do gol, os mandantes ficaram atordoados. Nisso, Rashica ampliou aos 37'. Na volta do intervalo, o Bayer tentou se reerguer na partida. Sem muitas chances claras paralelas ao gol, as táticas ficavam presas no meio de campo. Mas, aos 75', Leon Bailey diminuiu e acendeu a esperança do time de Peter Bosz. Entretanto, no contra-ataque aos 90+5, Kruse novamente foi às redes e decretou o triunfo alviverde por 3 a 1.

E agora?

Com o resultado, o Bayer Leverkusen fica em sexto, com 42 pontos. O Werder Bremen passa o Heffenheim, que empatou com o Stuttgart por 1 a 1, e está em oitavo, com 39. Na próxima rodada, o Leões visitam o próprio Hoffenheim, às 16h30 da sexta-feira (29). Enquanto isso, os Papagaios recebem o Mainz, um dia depois, às 11h30.