Trapp salva e Eintracht Frankfurt bate Nürnberg em jogo corrido pela Budesliga

Visando vaga na Champions League de 2019/20, o Eintracht Frankfurt recebeu o lanterna Nürnberg pela 26ª rodada da Bundesliga, na Commerzbank-Arena. Os donos da casa fizeram um bom primeiro tempo e marcaram com Hinteregger. Porém, na segunda etapa, o grande destaque dos Águias foi o goleiro Kevin Trapp, que salvou milagrosamente duas finalizações adversárias. Graças a ele, o Eintracht conseguiu vencer e agora está a apenas um ponto do Mönchengladbach, quarto na tabela e último na zona de classificação à competição continental.

Jogo corrido e com chances no final

Precisando dos três pontos para colar no M'gladbach, o time de Frankfurt começou em cima dos nurembergueses. No começo, Jović e Kostić tiveram chances dentro da área, mas foram barrados pela zaga. Mas aos 31 minutos, o zagueiro Hinteregger chegou de surpresa ao ataque e recebeu de Kostić, na cara do gol, e teve só o trabalho de empurrar para o gol. Depois disso, os donos da casa, administraram até o intervalo.

Na etapa final, o jogo ficou aberto. O Nürnberg, desesperado mas com honra, atacou mais. O Eintracht não ficava por baixo e respondia à altura. Porém, as duas melhores chances do segundo tempo foram por parte dos nurembergueses. Aos 63' e aos 87', Salli e Erras chutaram forte, duas pancadas, mas Kevin Trapp fez belíssimas defesa, impedindo o gol de empate. Já nos acréscimos, Haller ainda perdeu boa chance de ampliar.

Situação na tabela

Após a quarta vitória consecutiva, o Eintracht fica em quinto, com 46 pontos. Um a menos que o M'gladbach, o quarto, que empatou na rodada em 1 a 1 com o Freiburg. A equipe de Nuremberg permanece na lanterna, com 13 pontos, e não vence a 21 jogos.

Na próxima rodada, o Águias recebem o Stuttgart, às 13h do domingo (31). Enquanto isso, Die Club recebe o Augsburg, um dia antes, às 11h30.