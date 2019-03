Com hat-trick de James, Bayern atropela Mainz e volta ao topo da Bundesliga

Jogando diante de sua torcida pela 26ª rodada da Bundesliga, o Bayern de Munique não deu nenhuma chance ao Mainz 05. Precisando vencer para reassumir a liderança, os atuais campeões fizeram 6 a 0 e não deram sopa para azar. Destaque para o hat-trick do colombiano James Rodriguez

Com soberania e gana

Como sempre, o Bayern começou o jogo todo no ataque. Dessa forma, o gol não demorou a sair e já aos três minutos, Lewandowski abriu o placar. Meia hora depois, foi a vez de James Rodriguez ampliar. Fechando a conta no primeiro tempo, Coman fez o terceiro aos 39'. Sem conseguir atacar com qualidade, o Mainz sofria com a postura do time de Niko Kovač.

Na volta do intervalo, os bávaros seguiram famintos pelo gol. Tanto que aos 51' e aos 55', o colombiano James marcou mais duas vezes. Consagrando-se com um hat-trick. Soberano, o Bayern ainda teve tempo de promover a estreia de Alphonso Davies. O jovem atacante canadense, de 18 anos, ainda fez o seu, aos 70', 11 minutos após substituir Alaba. No mais, o time da Baviera não decepcionou seus torcedores e goleou por 6 a 0.

Saldo de gols desempatando

Coma vitória acachapante, o Bayern de Munique agora tem os mesmos 60 pontos do Dortmund, mas se sobressai por ter +41 gols de saldo contra +34 dos aurinegros. O Mainz fica em 13º, com 28 pontos.

Na próxima rodada, o time de Munique visita o Freiburg, às 11h30 do sábado (30). Simultaneamente, o Mainz vai até Bremen, encarar o Werder.