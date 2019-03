Liverpool derrota Fulham e assume liderança da Premier League de maneira provisória

Fulham e Liverpool se enfrentaram pela 31ª rodada da Premier League, no último domingo (17). Jogando no Craven Cottage, os Reds venceram por 2 a 1 e reassumiu a ponta da tabela, mas de maneira provisória.

O começo do primeiro tempo nenhuma equipe criou oportunidades de gol. A primeira grande chance foi aos 24 minutos e resultou em gol do Liverpool. Mané recebeu na esquerda, avançou para a área e tocou para Firmino, que devolveu no meio da área para o senegalês concluir no fundo do gol. Com o tento, o atacante chegou a 11 gols nos últimos 11 jogos.

Os Reds tiveram uma chance para ampliar ainda no primeiro tempo. Aos 34 minutos, após tabela dentro da área com Lallana, Robertson recebeu na linha de fundo e finalizou, mas Rico defendeu com segurança.

Na segunda etapa, o Liverpool voltou dominando os donos da casa e logo no início criou uma grande oportunidade de gol. Aos 10 minutos, Fabinho cruzou no segundo pau e encontrou van Dijk, que desviou de cabeça para Rico fazer grande defesa. Aos 18, o Fulham chegou a marcar, mas o gol foi bem anulado. Anguissa arriscou chute de primeira fora da área, a bola desviou na defesa do Liverpool e sobrou para Ayité, que mandou de cabeça para o fundo das redes. O atacante estava em posição irregular.

Os Whites começaram a aproveitar os espaços que os visitantes cediam e criaram algumas chances. Aos 22 minutos, em contra-ataque, Anguissa finalizou bem de fora da área e Alisson caiu para fazer a defesa. Aos 27, após cobrança de escanteio dos Reds, Mané se antecipa da marcação e, no desvio de cabeça, mandou a bola no travessão. Aos 29, Milner deu um chutão para trás, van Dijk recuou mal para Alisson e Babel aproveitou o vacilo. O atacante do Fulham dividiu com o goleiro brasileiro e empurrou para as redes.

Aos 34 minutos, o árbitro marcou pênalti para os visitantes. Após finalização de Salah, Rico deu o rebote e puxou Mané para evitar que o atacante aproveitasse a sobra. Na cobrança, Milner bateu no meio e converteu.

Os Reds ainda tiveram a chance de ampliar. Aos 41, Mané puxou contra-ataque e tocou para Salah. O egípcio chutou em cima de Rico e desperdiçou a oportunidade.

Com a vitória, o Liverpool chegou a 76 pontos e reassumiu a ponta da tabela, de forma provisória. O Manchester City tem um jogo a menos e segue a dois pontos de distância dos Reds.

O próximo compromisso do Liverpool na Premier League é contra o Tottenham, no domingo (31), às 12h30, no Anfield Road.